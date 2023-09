Settima rassegna “La Voce e il Tempo”: undici appuntamenti tra musica, poesia e teatro

L’attesa stagione di “La Voce e il Tempo” a Genova apre le porte alla sua settima edizione dal 29 settembre al 30 novembre 2023. Saranno undici gli appuntamenti in programma e si muoveranno tra il repertorio antico e la sperimentazione contemporanea, in interazione con il teatro e con la poesia.

«La Voce e il Tempo è parte di un progetto di continua diffusione della musica vocale che Musicaround realizza da molti anni con sempre più ampie collaborazioni sul territorio nazionale e internazionale - spiega Vera Marenco - per questa settima edizione abbiamo puntato sulla coralità, sul teatro, sulle molte presenze femminili, il tutto in forte dialogo con la contemporaneità. Tra i grandi artisti presenti Eduardo Egüez e Sabina Colonna-Preti, Nunzia Antonino, Alberto Allegrezza con il Dramatodia Ensemble, Matteo Manzitti e molti altri. Quest’anno quasi tutti i concerti presentano delle compagini importanti con cori e gruppi vocali, il programma include poi interazioni con il teatro, in particolare con la produzione contemporanea e la sperimentazione. Tra i protagonisti più giovani avremo anche gli allievi attori del Teatro Nazionale di Genova e il coro del liceo musicale Pertini».

Si inizia venerdì 29 settembre alle 21 con L’Abbandonata nell’esclusiva sede di Castello Mackenzie. Due famiglie di musicisti - gli Eguez (Eduardo Egüez, Sabina Colonna Preti, Carolina Eguez) e i Rigano (Paolo Rigano, Cinzia Guarino, Andrea Rigano), oltre al violino di Francesco Coletti e alla

voce di Debora Troìa - festeggiano il ventennale della loro attività con un variegato programma - da Monteverdi a Piazzolla - che omaggia Penelope, simbolo della forza delle donne sole. La formazione raduna due ensemble (La Chimera e Musicamente/Arianna Art Ensemble) che con questo progetto

celebrano i vent’anni di attività.

Sabato 30 settembre alle 17 nel Cortile di Palazzo Lomellino in via Garibaldi andrà in scena Verde Barocco: un delicato programma ispirato dal mondo vegetale per la voce e la tiorba di Francesca Benetti, già applaudita a Genova con Il Concerto di Margherita. Il concerto, organizzato in collaborazione con l’Associazione Palazzo Lomellino di Strada Nuova Onlus, è a libera offerta, come anche il successivo che si terrà venerdì 20 ottobre presso il Monastero di Santa Chiara in via Lagustena e che accoglierà le Sigfrauen Wintertour. Si tratta di un coro svizzero di circa 40 voci femminili dotate di grande qualità vocale e forza scenica, che con la direzione di Franziska Welti proporranno un’antologia di brani delle tradizioni popolari di tutta Europa.

La particolare attenzione al mondo femminile si conferma nella replica genovese di Insight Lucrezia, forte del successo ottenuto in chiusura di FestivAlContrario 2023, nelle grotte di Toirano. Lo spettacolo teatrale e musicale è un omaggio alla tormentata vita di Lucrezia Borgia, nell’interpretazione viscerale di Nunzia Antonino accompagnata dai musicisti di Orfeo Futuro e per la regia di Carlo Bruni, su un testo magistralmente scritto da Antonella Cilento. Lo spettacolo andrà in scena al TiQu di Piazzetta Cambiaso domenica 22 ottobre alle 21: è raccomandata la prenotazione.

Due formazioni vocali a cappella saranno protagoniste dei concerti che La Voce e il Tempo svolge in collaborazione con Modulazioni di Cuneo: il quartetto Visibilium consort propone sabato 28 ottobre alle 17 a Palazzo Reale un viaggio musicale tra Europa e Nuovo Mondo nel Siglo de Oro. Il 16

novembre alle 21 a Tursi torna il Dramatodia Ensemble di Alberto Allegrezza, che porta in scena il variopinto repertorio comico e musicale della Commedia dell’Arte con lo spettacolo Babilonia. Ancora voci femminili: le Virgo Vox - ensemble che da anni si dedica al repertorio contemporaneo -

proporrà al Munizioniere di Palazzo Ducale il 23 novembre alle 21 Musica al Volo: una sorta di juke-box poetico in cui saranno gli ascoltatori a decidere il programma da ascoltare, scegliendo di volta in volta i testi poetici da eseguire.

Orlando e i giganti è un interessante lavoro che Andrea Nicolini ha realizzato con gli Allievi della Scuola di Recitazione Mariangela Melato di Genova e che la direzione artistica de la Voce e il Tempo ha scelto di valorizzare per la peculiarità della sua forma - una sorta di melodramma corale - e per la

scrittura musicale complessa e ricca di effetti, nell’ottima resa del gruppo degli allievi attori. Lo spettacolo sarà in scena al TiQu venerdì 24 novembre alle 21 e aprirà l’ultima settimana di programmazione, che continuerà nella stessa sede il giorno seguente, sabato 25 novembre alle 17.30 con Ogni cosa a suo tempo, spettacolo di teatro musicale per bambini e famiglie di e con Federico Bagnasco e Marco Amistadi, musicisti ma anche attori (comici) e autori di una pièce che rende intrigante il complicato argomento della sincronia in musica. La tre giorni al TiQU si concluderà domenica 26 novembre con l’attesa première The Northern Breeze: per gli amanti dell’Irish Music, il trio vede Michel Balatti e Tom Stearn dei Birkin tree insieme al violinista irlandese Tola Custy in un programma per la prima volta a Genova, dopo il debutto a Bari in questi giorni.

Love Against - ultimo titolo in stagione - è una performance corale a seguito di un percorso laboratoriale che il compositore Matteo Manzitti e il percussionista Lorenzo Colombo conducono con i giovani studenti del Liceo Musicale Pertini di Genova. Materiale poetico del reading sono composizioni di grandi autori che hanno scritto in tempi di dittatura, voci che hanno implorato verità e giustizia: al Teatro della Tosse, sala Campana giovedì 30 novembre, alle ore 18.30 si svolgerà la pubblica restituzione del laboratorio.

La Voce e il Tempo a Genova è parte di un progetto di continua diffusione della musica vocale, che Musicaround realizza da molti anni con sempre più ampie collaborazioni sul territorio nazionale e internazionale. La stagione è sostenuta dal Ministero della Cultura attraverso il FUS, da Regione Liguria e dal Comune di Genova. La programmazione genovese si realizza con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando Linee Guida per progetti nell’ambito della Cultura Contemporanea e in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Musei di Genova e con le sedi che ospitano gli eventi.

Prevendite su happyticket.it

Informazioni e prenotazioni al 351 3933733

lavoceiltempo@gmail.com - www.lavoceiltempo.com - www.musicaround.org