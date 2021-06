Presentazione del libro "La vena nera, una storia michelangiolesca"

Sarà presentato martedì 29 giugno, nella sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale il libro "La Vena nera, una storia michelangiolesca" di Enrico Giustiniani e Gianni Donati per la SAGEP Edizioni. Interverrà Serena Bertolucci, direttrice del Palazzo Ducale e lo scultore italo-argentino Pablo Damian Cristi. La violinista Erica Mazzacua accompagnerà alcune letture a cura di Claudia Pavoletti.

Protagonista del libro è proprio la grande statua in marmo del Cristo portacroce di Michelangelo Buonarroti, attualmente esposto a Palazzo Ducale fino all'11 luglio per la mostra "Michelangelo, divino artista". Iniziata dal Maestro intorno al 1514, fu poi da lui abbandonata per la presenza di una “vena nera” apparsa nel biancore del marmo a livello del volto.

Rifinita nel 1620 da un giovane Gian Lorenzo Bernini per conto del marchese Vincenzo Giustiniani, nel 1644 fu portata nella Chiesa di San Vincenzo a Bassano Romano e lì rimase dimenticata, ignorata perfino dai nazisti in ritirata nel 1944, fino al 1999 quando fu finalmente riattribuita a Michelangelo. Intorno alla Statua ruoterà una storia d’amore tra una giovane ex prostituta di nome Clelia e Gian Lorenzo Bernini.

Nell’estate del 2016, due giovani: Åsa e Davide, con l’aiuto di un anziano abate, riusciranno a riannodare i fili spezzati che legarono una grande scoperta e una storia d’amore incompiuta che avrà un ultimo atto di… “resurrezione”.

