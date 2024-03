Tredicesima edizione per “La Storia in Piazza” a Palazzo Ducale: il programma completo

Torna a Palazzo Ducale “La Storia in Piazza”, l'appuntamento giunto alla tredicesima edizione che richiama ogni anno migliaia di visitatori e appassionati, e considerato ormai un punto cardine della cultura e della divulgazione storica per la città ma anche a livello nazionale. Il tema scelto per il 2023 è “Libro e Libertà”.

Nelle parole del curatore Luciano Canfora: “La storia dei libri è, in larga parte, la storia della loro distruzione. Non già quella, pur in parte rimediabile, dovuta agli imprevisti accidentali, ma quella che gli uomini, consapevolmente e sterilmente, compiono per cancellare un pensiero o addirittura il pensiero. Sterilmente: giacché anche i libri condannati vivono «occultamente circolanti» come scrisse lo storico latino Cornelio Tacito. La storia della censura è dunque una storia di delitti e di fallimenti. Ma c’è anche un’altra storia, neanche essa innocente. È il tentativo di imporre un unico libro come detentore della verità: un libro che talora esplicitamente condanna tutti gli altri. L’intreccio tra libertà e libro è dunque arduo e passibile di costanti derive allarmanti. Non basta, per rasserenarsi, evocare la esteriore identità verbale onde liber, in latino, significa sia libro sia libero”.

Il ciclo di incontri, a cura di Luciano Canfora con Franco Cardini e Anna Foa, rientra nell'ambito delle iniziative di Genova Capitale italiana del Libro 2023, e prenderà il via giovedì 14 marzo per poi concludersi domenica 17 marzo. Previsti anche incontri e laboratori per le scuole, attività nei musei delle città e per le famiglie, il programma completo sul sito di Palazzo Ducale. Tutti gli incontri sono gratuiti.

PROGRAMMA

Giovedì 14 marzo

17.00 • Sala del Maggior Consiglio

Luciano CANFORA

Censura e alfabetismo nelle società arcaiche

18.00 • Sala del Maggior Consiglio

Loredana LIPPERINI

La fine delle storie e il reincanto

19.00 • Sala del Maggior Consiglio

Ferdinando FASCE

Liberare la storia americana con i libri

21.00 • Sala del Minor Consiglio

Wlodek GOLDKORN incontra Helena JANECZEK ed Agnieszka GRAFF

Libertà è donna. Come e perché sono emerse le istanze femministe in Europa Centrale

Venerdì 15 marzo

Speciale Ianua

14.00-17.00 • Archivio Storico

IANUA: porta di libri

Un ciclo di quattro conferenze dedicate a libro in collaborazione con IANUA.

14.00 • Emanuela FERRO

Libri in Comune: il patrimonio medievale della Biblioteca Berio

15.00 • Giustina OLGIATI

Manoscritti medievali nell’archivio di governo della Repubblica di Genova

16.00 • Antonio MUSARRA

I prigionieri della Meloria

17.00 • Marina MONTESANO

Il Malleus maleficarum

15.00 • Sala del Maggior Consiglio

Eva CANTARELLA con Margherita RUBINO

Contro Antigone

16.00 • Sala del Maggior Consiglio

Geri DELLA ROCCA DE CANDAL

La rivoluzione della stampa e la libertà di leggere, da Gutenberg alla rivoluzione digitale

16.00 • Sala Liguria

Elisabetta BENIGNI

Libro e libertà nel mondo arabo: il caso della letteratura dal carcere

17.00 • Sala del Maggior Consiglio

Bruno ARPAIA

La biblioteca perduta di Walter Benjamin

17.00 • Sala Liguria

Tiziana PLEBANI

Ladre di alfabeto. Istruzione e libertà delle donne in età medievale e moderna

18.00 • Sala del Maggior Consiglio

Vittorio LINGIARDI

L’interpretazione dei sogni

19.00 • Sala del Maggior Consiglio

Alessandro VANOLI

Mare buono e mare cattivo. La letteratura e l’universo liquido

19.00 • Archivio Storico

Alberto DE SIMONE

Il piccolo libro del grande timoniere. Vita e avventure del "libretto rosso" di Mao, visto da Oriente e visto da Occidente

21.00 • Sala del Maggior Consiglio

Isabella RAGONESE

legge Gli amori difficili di Italo Calvino

Musiche dal vivo di Rodrigo D’ERASMO

In collaborazione con Electa

(Ingresso su prenotazione online sul sito)

Sabato 16 marzo

10.00 • Sala del Maggior Consiglio

Franco CARDINI

Mozart e i libri della libertà prima della Rivoluzione

11.00 • Sala del Maggior Consiglio

Giuliano VOLPE

Biblioteche e libri in campagna. Vita aristocratica in villa tra lettura, banchetti e cura del corpo

11.00 • Archivio Storico

Pino BOERO

Leggere il sapere: le enciclopedie per ragazzi

11.00 • Sala Liguria

Laura SCHETTINI

Questa è la mia vita. Il libro di Adalgisa Conti, internata in manicomio dal 1913 al 1978

12.00 • Sala del Maggior Consiglio

Giusto TRAINA

Le biblioteche di Trimalcione. Le scritture “altre” dell’Impero romano

12.00 • Archivio Storico

Roberto MANCINI

Libertà e Apocalisse. Il caso di Davide Lazzaretti (1834-1878) profeta, riformatore e martire

12.00 • Sala Liguria

Caterina MORDEGLIA

Allegorie animali e libertà di espressione nella favola antica e medievale

14.00 • Archivio Storico

Amedeo FENIELLO

Il viaggio del romanzo d'Alessandro

15.00 • Sala del Maggior Consiglio

Massimo MASTROGREGORI

I quaderni del carcere

15.00 • Archivio Storico

Stefano SALIS con Marco BELPOLITI

Le Pietre di Caillois

In collaborazione con Franco Maria Ricci Editore

15.00 • Sala Liguria

Luciano BOSSINA

La libertà di scegliersi il Libro. La Bibbia nel cristianesimo antico, tra ebraico e greco

16.00 • Sala del Maggior Consiglio

Marcello FLORES

Arcipelago Gula

16.00 • Archivio Storico

Massimo OLDONI

Culture del Medioevo. Dotta, popolare, orale

16.00 • Sala Camino

Silvia CUCCHI e Virginia NIRI

Carla Lonzi: “Taci, anzi parla”. Un diario alla ricerca della libertà femminile

A cura di ARCHIMOVI – Associazione per un Archivio dei Movimenti Genova

17.00 • Sala del Maggior Consiglio

Jeffrey SCHNAPP

Codici cangianti. Il libro fra pagina e pixel

17.00 • Archivio Storico

Simona FECI

Libri di pietra. Aneliti di libertà nei graffiti delle carceri italiane (XVI-XIX secolo)

17.00 • Sala Liguria

Fabrizio BENENTE

Tiziano Mannoni e la voce del Fantasma della Ripa

18.00 • Sala del Maggior Consiglio

Paolo BRANCA

Il Corano fra onnipotenza divina e libero arbitrio umano

19.00 • Sala del Maggior Consiglio

Alessandro PORTELLI

La capanna dello Zio Tom e la letteratura della libertà nell’America dell’Ottocento

21.00 • Sala del Maggior Consiglio

Pietro GRASSO

Libri d’evasione: cosa leggono i detenuti

Letture degli allievi della Scuola di Recitazione Mariangela Melato del Teatro Nazionale di Genova

22.00 • Sala del Minor Consiglio

Bobby Sands, eroe d'Irlanda

A cura di Cristiano PALOZZI, Genova Film Festival

Domenica 17 marzo

10.00 • Sala del Maggior Consiglio

Gabriella AIRALDI

Il sentiero dei nidi di ragno. Calvino e un capitolo della Resistenza

10.00 • Archivio Storico

Luca PEYRONEL

Narrazioni cuneiformi, da Ebla a Kanesh. Commercio e globalizzazione nel Vicino Oriente antico

10.00 • Sala Liguria

Agostino PARAVICINI BAGLIANI

Per una storia dell'autocensura nel Medioevo

11.00 • Sala del Maggior Consiglio

David BIDUSSA

Il manifesto del partito comunista

11.00 • Archivio Storico

Giorgio CARAVALE

Censura e cultura italiana in Età moderna

11.00 • Sala Liguria

Daniela PREDA

Il Manifesto di Ventotene

12.00 • Sala del Maggior Consiglio

Gustavo ZAGREBELSKY

Il libro della Costituzione Italiana

12.00 • Archivio Storico

Girolamo IMBRUGLIA

Dell’Enciclopedia

12.00 • Sala Camino

Andrea GIORGI

Libertà politica degli antichi e libertà civile dei moderni nella prima serie dell’“Archivio Storico Italiano” (1842-1851)

14.00 • Archivio Storico

Federico VARESE

Cosa leggono (e guardano) i mafiosi?

14.00 • Sala Camino

Giulia GRECHI

Nelle crepe dell'archivio coloniale: libri per emancipare le lacune della Storia

15.00 • Sala del Maggior Consiglio

Marco BELPOLITI

Se questo è un uomo

15.00 • Archivio Storico

Monica GALFRÉ

I libri nella scuola fascista tra libertà, controllo e autocensura

15.00 • Sala Camino

Marilia DI GIOVANNI, Donatella ZUNINO, Valentina SONZINI. Conduce Laura CASALE

Storia di lettrici che prendono la parola

A cura di UDI – Unione Donne Italiane, Genova

16.00 • Sala del Maggior Consiglio

Sergio VALZANIA

Il mezzo è il messaggio, McLuhan e le guerre di religione

16.00 • Archivio Storico

Rav Riccardo DI SEGNI

Il rogo del Talmud

16.00 • Sala Liguria

Isabella GAGLIARDI

Testi ed esperienze fra mistica e follia

17.00 • Sala del Maggior Consiglio

Anna FOA

Cautio criminalis

17.00 • Archivio Storico

Marino FRESCHI

I roghi nazisti

18.00 • Sala del Maggior Consiglio

Luciano CANFORA

Vita e morte della Biblioteca d’Alessandria