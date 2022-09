La scelta, la nuova graffiante commedia targata compagnia Paranza Factory in scena al Giardino Segreto

Cosa succederebbe se un innocente gioco sconvolgesse nel corso di una serata le vite di un gruppo di amici? Sabato 17 settembre alle 21.30 “La Scelta”, il nuovo spettacolo della Compagnia Paranza Factory, va in scena al Giardino Segreto (https://www.openspazio.it/giardinosegreto/) un inaspettato spazio culturale nel cuore pulsante del centro storico genovese.

Una cena tra amici, un banale test di personalità e un susseguirsi di colpi di scena e battute pungenti: così si snoda la vicenda de “La Scelta”, una graffiante commedia psicologica che ci indurrà a svelare le nostre fragilità e le nostre contraddizioni. Diretta da Valentina Roncallo e interpretata da: Martina Beccaro, Roberto Dal Ben, Chiara Gnecco e Christian Palo.

Prenotazione obbligatoria. Biglietto: 12,00 € Ridotto Over 70: 10,00 €. Per informazioni e prenotazioni: +39 335 776 0641- giardinosegretogenova@gmail.com.

*Paranza Factory* è un’associazione di promozione sociale nata in periodo di cattività, dal desiderio di condividere la passione per il teatro e dalla volontà di tornare a praticarlo. Raduna artisti con un’esperienza quasi ventennale nel campo teatrale, non tanto per la veneranda età dei suoi componenti quanto perché si sono avvicinati a questo mondo da adolescenti e da allora non se ne sono mai allontanati. Il “Giardino” segreto è uno spazio culturale, un luogo di confronto e incontro, un punto di ritrovo intimo che propone piccoli eventi fruibili da poche persone per volta, proprio per consentire a chi produce arte e cultura di essere a contatto con chi la fruisce. Photo credits: Federica Sofia.