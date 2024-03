Al Sipario Strappato va in scena “La nonna”, grottesca commedia sull’Argentina degli anni ’70

Sabato 23 marzo alle 21 al Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena “La nonna”, grottesca commedia in due atti di Roberto Cossa che racconta la storia di una famiglia di origini italiane nell’Argentina degli anni ’70.

La famiglia è formata da padre, madre, figlia, una zia, una nipote e una nonna di 104 anni che vuole mangiare in ogni momento, costringendo i parenti a procurarle cibo di continuo, arrivando quasi a prosciugare i guadagni di tutti. “È una metafora – spiega Sara Damonte, direttore artistico del teatro arenzanese – in cui la nonna simboleggia lo stato argentino. Si tratta di uno dei testi più conosciuti e rappresentati del teatro argentino”.

Il testo di Roberto Cossa, anche lui di discendenze italiane, è un atto d’accusa verso un potere sordo ed ottuso rappresentato dalla vecchietta che, metaforicamente, soggioga la propria famiglia alla sua bramosia per il cibo e li rende succubi senza alcuna volontà di reagire se non scannarsi a vicenda tra loro, perché il potere vuole annientare ed asservire la volontà degli altri, che se provano a reagire vengono puniti.

Scritta nel 1977, “La nonna” è uno dei testi più conosciuti e più rappresentati del teatro argentino; è una vistosa metafora, una mezza farsa scopertamente allusiva e politica, dove c' è tanto "non detto", nascosto dalle censure di un tempo. La drammaturgia di Cossa non può prescindere dai fatti politici e sociali che l'hanno determinata (vedi il golpe del Generale Videla del 1976). La commedia, o farsa tragica, si svolge in un periodo di disperazione e di fame: la nonna simboleggia la dittatura che mette alle corde il popolo che non ha strumenti per contrastare questa forza matriarcale fortissima.

Il biglietto costa 15 euro, ridotto 12 euro. Sono studiati abbonamenti per pacchetti da 20, 10 o 5 spettacoli.

Info e prenotazioni: 339 6539121