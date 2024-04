“La Bohème” di Giacomo Puccini in scena al Teatro Carlo Felice

Prezzo non disponibile

Un'opera intramontabile sul palco del Teatro Carlo Felice: da venerdì 12 a domenica 14 aprile, e poi ancora da venerdì 19 a domenica 21 aprile, va in scena “La Bohème” di Giacomo Puccini, scene liriche in quattro quadri su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, dal romanzo Scènes de la vie de Bohème di Henri Murger. Quarta opera di Puccini, venne rappresentata per la prima volta al Teatro Regio di Torino il 1° febbraio 1896, con la direzione del ventinovenne Arturo Toscanini.

L'opera è ambientata nella Parigi del 1830 e narra dell'esistenza difficile, ma spensierata, di un gruppo di giovani artisti bohèmien.

Francesco Ivan Ciampa dirige l’Orchestra e il Coro dell’Opera Carlo Felice. Regia: Augusto Fornari. Maestro del coro: Claudio Marino Moretti.

Personaggi e interpreti

Mimì

Anastasia Bartoli

Serena Gamberoni (13, 20)

Rodolfo

Galeano Salas

Alessandro Scotto di Luzio (13, 20)

Marcello

Alessio Arduini

Leon Kim (13, 20)

Musetta

Benedetta Torre

Maria Novella Malfatti (13, 20)

Colline

Gabriele Sagona

Luca Dall’Amico (13, 20)

Schaunard

Pablo Ruiz

Fernando Cisneros (13, 20)

Benoît

Claudio Ottino

Alcindoro

Matteo Peirone

Parpignol

Giampiero De Paoli

Alberto Angeleri (13, 20)

Un venditore ambulante

Claudio Isoardi

Antonio Mannarino (13, 20)

Sergente

Franco Rios Castro

Doganiere

Loris Purpura

Biglietti

Biglietti disponibili online su Vivaticket o presso la biglietteria del teatro in Galleria Cardinale Siri, 6 in orario 9:30-19 da lunedì al sabato. Info e prezzi a questo link.

foto: operacarlofelicegenova.it