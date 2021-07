"La battaglia per l'astrattismo": mezz'ora con l'opera a Villa Croce

Nell'ambito della rassegna "Mezz'ora con l'opera", approfondimenti tematici intorno alla mostra "Make it new!", retrospettiva dell'artista Tomas Rajlich, Giovedì 8 Luglio appuntamento con "La battaglia per l'astrattismo", dedicato alla Collezione Cernuschi Ghiringhelli , un fondo di circa duecento opere donato dalla collezionista Maria Cernuschi Ghiringhelli al museo di Arte Contemporanea di Villa Croce negli anni ‘80.

Moglie del gallerista e artista Gino Ghiringhelli, proprietario della galleria Il Milione di Milano, Maria Cernuschi ha conosciuto e collezionato i protagonisti dell’arte del suo tempo credendo, con grande lungimiranza, in giovani artisti che in quel momento erano ancora poco affermati, come ad esempio Lucio Fontana. La galleria Il Milione è stata infatti culla delle prime mostre d’arte astratta in Italia e, in generale, la prima Galleria italiana ad aver esposto opere dell’allora giovane Kandinskij.

L'approfondimento tematico è a cura dell'Area Educativa della Cooperativa. Solidarietà e Lavoro, per conoscere alcune opere del grande interprete internazionale dell’astrattismo, in dialogo con altre opere chiave della collezione museale.

INFO E PRENOTAZIONI

Le visite avranno luogo in 4 fasce orarie serali. Partenza alle ore 18.00/19.00/20.00/21.00 .

Prenotazione obbligatoria ai segg. contatti: tel. 010 580069; email: biglietteriavillacroce@gmail.com (max 5 persone a gruppo).

Gallery



