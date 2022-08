Il concerto performance dei Kraftwerk al Porto Antico con proiezioni in 3d

I Kraftwerk, pionieri e grandi padri della musica elettronica, si esibiranno sabato 10 settembre all’Arena del Mare con il concerto in 3d per Goa-Boa Festival. L’evento è all’interno di Estate Spettacolo.

Lo spettacolo ideato, progettato e realizzato interamente dai Kraftwerk è già stato presentato con successo al MoMA (New York), alla Tate Modern Turbine Hall (Londra), all’Akasaka Blitz (Tokyo), all’Opera House (Sydney), alla Walt Disney Concert Hall (Los Angeles), alla Fondazione Louis Vuitton (Parigi), alla Neue National Galerie (Berlino) e al Guggenheim Museum (Bilbao). Prevede l’utilizzo di un ledwall di grandi dimensioni per le proiezioni in 3d ed il pubblico viene dotato degli appositi occhialini.

Il loro live show è una specie di performance artistica che non ha nulla a che vedere con il tipico concerto rock. Quattro postazioni simili a tastiere, ma che in realtà nascondono quattro computer, quattro musicisti immobili per tutta la durata dello spettacolo, un flusso continuo di ritmi travolgenti commentati da proiezioni video in 3d che possiedono le stesse caratteristiche della musica della band: una relativa semplicità, una perfetta precisione estetica e una sintesi mirabile di passato e futuro.