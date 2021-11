“Si prega di non toccare” al Kitchen Mon Amour lo spettacolo contro la violenza sulle donne

Torna la poesia al Kitchen Mon Amour. Giovedì 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il palco del dinamico locale di via San Donato ospiterà lo spettacolo “Si prega di non toccare”, di Lorenzo Bartolini e Kabuki Dream, duo romagnolo molto attivo nel nord Italia.

La serata fa parte del programma di Kitchen Poetry, la rassegna di poesia performativa ideata e realizzata da Genova Slam, collettivo noto per l’organizzazione di svariati eventi di promozione della poesia.

In “Si prega di non toccare” Lorenzo Bartolini proverà con poesie, canzoni e monologhi a usare le parole migliori per dire basta a ogni forma di abuso nei confronti delle donne, mentre le musiche di Kabuki Dream faranno da paesaggio sonoro alle parole.

Ad aprire la serata l’esibizione di Walter Cesarini, poeta e musicista, già visto sul palco del Banano Tsunami quest’estate durante le serate di poetry slam.

Kitchen Poetry continuerà poi a dicembre con le esibizioni di Eugenia Giancaspro, in arte Antigone e Andrea Fabiani e a gennaio, con lo show poetico di Emanuele Ingresso.

L’inizio degli spettacoli è programmato per le 21.

Per ciascuna delle serate la prenotazione del posto è caldamente consigliata, telefonando al 3476933373