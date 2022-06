"Sul confine", mostra di Kirmo in viadelcampo29rosso

Sabato 11 giugno alle ore 17, verrà inaugurata, in Viadelcampo29rosso, la mostra "Sul confine" dell'artista Kirmo che sarà visitabile fino al 30 luglio.

Si tratta di 26 acquerelli e incisioni in cui l'autore rappresenta il confine, il punto di contatto, di scambio, come egli stesso afferma "il punto dove le definizioni si mescolano, dove la terra diventa mare, il mare diventa lo sguardo che lo contempla."



Racconta Mirko Barbieri, "missione" insegnante: "Disegnando ho scoperto che m’interessa il confine, il punto di contatto, di scambio. Lo scambio del punto di vista, scambio di energia. M’interessa il punto dove le definizioni si mescolano, dove la terra diventa mare, il mare diventa lo sguardo che lo contempla.

M’incuriosisce l’orizzonte lontano quando mi mette in contatto con quello dentro di me, orizzonte oltre il quale esistono isole del tesoro e mostri marini."



Talvolta i suoi disegni si accompagnano a delle parole, non per spiegare ma per creare dei punti di lettura possibili e invitare l’attenzione dell'osservatore a seguire quelli dell'artista stesso.



Iniziativa a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro che dal 2012 gestisce lo spazio museo di via del Campo, per conto del Comune di Genova.



Info: tel. 010/2474064 - 320.8809621; info@viadelcampo29rosso.com