Il 13 aprile alle 21,30 King Hannah in concerto a LaClaque.

I King Hannah hanno un futuro radioso che li attende. Questo duo fenomenale prodotto da City Slang sta per pubblicare il primo vero e attesissimo album: “I’m Not Sorry, I Was Just Being Me”. Per farvi un’idea delle loro canzoni chiudete gli occhi e lasciatevi andare alla psichedelia onirica e conturbante degli Opal e dei Mazzy Star, aggiungete l’istinto americano dei War On Drugs e date una shakerata di wave inglese. La loro è musica meditativa, da ascoltare a occhi chiusi.

King Hannah sono un duo di Liverpool: Hannah Merrick e Craig Whittle. La loro storia è soltanto all’inizio, ma ha tutta la faccia di diventare una grande storia. Hanno pubblicato da poco “Tell Me Your Mind and I’ll Tell You Mine” un EP per City Slang (etichetta di Calexico, Lambchop, Tindersticks e Caribou). Si tratta di un lavoro dalla qualità compositiva notevole che dimostra una grande maturità.