Kinder Cup: il "popolo Optimist" si sfida in mare a Genova

Il festoso “popolo Optimist” rallegrerà le banchine della zona fieristica di Genova dal 13 al 15 novembre 2020, in occasione della I Tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, la regata organizzata dallo Yacht Club Italiano in collaborazione con i circoli velici genovesi.

Il circuito itinerante è aperto a tutti i bambini e ragazzini che, a bordo del loro Optimist, iniziano le prime esperienze agonistiche “fuori porta”, così come i giovani campioncini, che non rinunciano a partecipare alle tappe di una delle manifestazioni più partecipate e divertenti del panorama agonistico nazionale.