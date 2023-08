Karaoke e non solo... White Party allo Spakkapanza! Indossa un capo bianco..un chupito in omaggio per te! Si balla e si canta fino a tarda notte. Ingresso libero.

Spakkapanza-Oscar Via Mandoli 1 Genova Marassi (dallo stadio).

Info e prenotazioni:

339 7622821 Massimo