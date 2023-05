Sabato l'appuntamento è allo Spakkapanza (ex Oscar) per cantare, ballare e divertirsi! E anche per mangiare un'ottima pizza e/o gustosi piatti dal ristorante. Si balla e si canta fino a tarda notte. *SPECIAL GUEST* Deejay Mauro Liperini. Ingresso libero.

Spakkapanza (ex l'Oscar) Via Mandoli 1 Genova Marassi (vicino allo Stadio e Dacathlon).

Info e prenotazioni: 3397622821 Massimo