Sabato l'appuntamento è allo Spakkapanza per cantare, ballare e divertirsi! In serata il gioco *INDOVINA LA CANZONE*. E anche per mangiare un'ottima pizza e/o gustosi piatti dal ristorante. Si balla e si canta fino a tarda notte.

Info e prenotazioni: 339 7622821 Massimo.