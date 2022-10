Al Teatro della Tosse "Kalakuta Republik", ispirato alla vita e alla musica di Fela Kuti

Ultime giornate della rassegna internazionale di danza Resistere e Creare a cura di Fondazione Luzzati Teatro della Tosse. Venerdì 7 ottobre alle 19:30 ai Teatri S. Agostino - Sala Aldo Trionfo va in scena Kalakuta Republik.

Kalakuta Republik è uno spettacolo centrato sulla sete inestinguibile di libertà dei giovani di oggi in Burkina Faso e ispirato alla musica e alla vita scandalosa del cantante e musicista nigeriano Fela Kuti. Serge Aimé Coulibaly, coreografo e danzatore burkinabé, fondatore della compagnia Faso Danse Théeatre arriva a Genova con questo spettacolo che è stato presentato come una delle selezioni ufficiali al Festival d’Avignon (2017) a Tanz im August (2018) all’Edinburgh International Festival (2019) e a Roma Europa Festival (2019).

Araldo della controcultura in Africa occidentale, artista politicamente attivo, Fela Kuti ha denunciato con rabbia da un palco improvvisato la corruzione del potere, il sessismo, le disuguaglianze e le multinazionali. Repubblica di Kalakuta è il nome che aveva dato alla sua residenza, una sorte di libera comunità nel sobborgo di Lagos, che considerava una repubblica indipendente. Proprio Fela Kuti e la sua personalità, il suo impegno, le sue rivolte e il suo afrobeat rivoluzionario, sono al centro di ciò che ha ispirato questo spettacolo che non si propone però come una sua biografia né come spettacolo musicale basato sul suo lavoro.

Kalakuta Republik è piuttosto un’indagine dell’impegno e della responsabilità sociale e politica degli artisti di oggi, un’esplorazione del rapporto tra arte, rivolta e trasformazioni sociali. Per Coulibaly la danza è una marcia e la marcia è una trasformazione: «I manifestanti che vengono in un paese contribuiranno alla costruzione di quel paese per molto tempo a venire. Questa è la realtà dell’umanità, la sua speranza».

Serge Aimè Coulibaly

Serge Aimè Coulibaly è un ballerino e coreografo del Burkina Faso. È nato a Bobo Dioulasso e ha lavorato in Europa e nel resto del mondo dal 2022. La sua ispirazione è radicata nella cultura africana e la sua arte è impegnata nella necessità di una potente danza contemporanea. Una danza radicata nell’emozione ma anche portatrice di riflessione e di speranza. La sua vigorosa espressività rende il suo lavoro universale e trova una risposta in diversi continenti. Da quando ha fondato la sua compagnia Faso Dance Thèatre nel 2002, Serge Aimè Coulibaly ha esplorato temi complessi, con il desiderio di offrire ai giovani un genuino dinamismo positivo. Le sue produzioni sono state presentate in molti teatri in tutta Europa e in Africa e sono state invitate anche a diversi festival. Questi includono Kalakuta REpublic (2016), Nuit Blanche à Ougadougou (2014), Fadjiri (2013), Khoukuma 7 Sud (2011), Babemba (2008), Solitude of a Integral Man (2007) A Benguer (2006), Minimini (2002).

Direzione: Serge Aimé Coulibaly

Creazione e performance: Adonis Nebié, Marion Alzieu, Sayouba Sigué, Serge Aimé Coulibaly/ Jean-Robert KoudogboKiki, Ahmed Soura, Ida Faho, Antonia Naouele

Produzione: Faso Danse Théâtre e Les Halles de Schaerbeek

Coproduzione: Maison de la Danse Lyon (FR), TorinoDanza (IT), Le Manège – Scène nationale de Maubeuge (FR), Le Tarmac – La scène internationale francophone Paris (FR), Les Théâtres de la Ville de Luxembourg (LU), Ankata Bobo Dioulasso (BF), Les Récréâtrales Ouagadougou (BF), CC De Grote Post Oostende (BE), Festival AfriCologne (DE)

PRIMA MONDIALE: Novembre ’16 Ouagadougou (BF)

Biglietto euro 24. È possibile prenotare telefonando al botteghino del Teatro della Tosse 010/2470793 dal martedì al sabato dalle 15 alle 19 oppure acquistare i biglietti sul sito www.teatrodellatosse.it

Il preacquisto online è consigliato anche al fine di garantire maggiore sicurezza ed evitare code ed attese all’ingresso.

Informazioni Botteghino tel. 010.2470793 o promozione@teatrodellatosse.it

Aggiornamenti, variazioni e dettagli sul sito www.teatrodellatosse.it e sulla pagina Facebook Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.