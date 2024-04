Alla Sala Mercato torna “Kakuma”: uno dei più grandi campi profughi raccontato con gli occhi del teatro

Dopo il felice debutto nella passata stagione, il 5 e 6 aprile alla Sala Mercato torna in scena “Kakuma. Fishing in the desert”, testo e regia di Laura Sicignano, produzione Teatro Nazionale di Genova.

Interpretato da Irene Serini e Susannah Iheme, lo spettacolo sarà successivamente a Milano al Teatro dell’Elfo dal 9 al 14 aprile e a Brescia all’Auditorium Santa Chiara il 7 maggio. Regista e autrice da sempre attenta alle contraddizioni e alle tensioni che segnano le dinamiche socioculturali del nostro tempo, nel giugno 2022 Laura Sicignano si reca a Kakuma, immenso campo profughi al confine tra il Kenya e il Sud Sudan, dove all’epoca vivevano circa duecentoventimila persone, fuggite dagli infiniti conflitti che agitano i paesi circostanti.

Da questa esperienza diretta e dalle testimonianze degli operatori umanitari incontrati nel campo profughi è nato lo spettacolo, che si presenta come un singolare diario di viaggio. Utilizzando un dispositivo drammaturgico a “scatole cinesi”, in scena l’attrice Irene Serini dà corpo e voce al racconto dell’autrice, ma anche alle parole di volontari e inviati delle agenzie umanitarie. Al suo fianco la danzatrice Susannah Iheme rappresenta il campo, un’entità? senza possibilità? di parola, al quale e? permesso esprimersi solo attraverso il corpo.

Punto d’incontro per linguaggi diversi, dalla musica elettronica a cura di FiloQ e Raffaele Rebaudengo per Uhuru Republic alle coreografie di Ilenia Romano, il palcoscenico diventa il luogo della documentazione e della riflessione. I video e le foto realizzati a Kakuma sono trattati da Luca Serra come elementi espressivi e poetici. Le scenografie, curate da Guido Fiorato, per scelta etica utilizzano solo materiale di recupero.

«Provo a raccontare Kakuma e i suoi abitanti attraverso le voci di persone normali che hanno lasciato il paradiso in cui sono nati per dedicare la vita agli altri, alla ricerca di un senso» spiega Laura Sicignano. «Fishing in the desert, pescare nel deserto – il sottotitolo dello spettacolo – e? un’utopia, ma e? anche la direzione verso cui si sono mosse innumerevoli persone che hanno cambiato la Storia. Anche nello scenario così complesso del mondo di oggi ognuno di noi può fare qualcosa, una piccola azione, per pescare nel deserto e dare un senso al proprio viaggio».

Orario spettacoli: venerdì ore 20:30, sabato ore 19:30. Biglietti da 11 a 16 euro. Lo spettacolo viene presentato anche in matinée per le scuole il 4 e 5 aprile. Info teatronazionalegenova.it