Julian Lage Trio al Porto Antico per il Gezmataz Festival

Giovedì 14 luglio alle 21 Julian Lage Trio live per il Gezmataz Festival & Workshop 2022 in Piazza delle Feste al Porto Antico. Non ancora trentacinquenne, il chitarrista californiano Julian Lage si è già ritagliato un posto da protagonista nel sempre vivace scenario della chitarra jazz con cinque candidature ai Grammy di cui tre consecutive, tra il 2017 ed il 2019. Salirà sul palco accompagnato dal contrabbassista peruviano Jorge Roeder e dal batterista di Minneapolis Dave King.

Formatosi tra il Conservatorio di San Francisco ed il Berklee College di Boston, dove incontra Gary Burton, con cui incide “Generations” e “New Generation”, Julian Lage ha poi collaborato con Dave Douglas, Charles Lloyd, John Zorn e Nels Cline. “Squint”, inciso nel 2021 a Nashville per la storica etichetta Blue Note, rappresenta il suo album d’esordio come leader.

Maggiori informazioni su Festival e Workshop sono disponibili sul sito www.gezmataz.org e sui profili social ufficiali Facebook /gezmataz e Instagram/gezmataz.

Gezmataz Festival & Workshop 2022 è organizzato dall’Associazione culturale Gezmataz in rapporto con Porto Antico Spa e in collaborazione con Comune di Genova, Regione Liguria e Ports of Genoa, con il contributo del Comune di Varazze ed il sostegno della Fondazione Carige.

Biglietti online su www.happyticket.it e se ancora disponibili direttamente in loco.