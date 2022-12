Jud Charlton torna al Sipario Strappato con il "Canto di Natale" di Dickens

Sabato 17 dicembre alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena l’ultimo spettacolo prima della pausa di Natale, e non può non riguardare la magica notte del 25. Sul palco ci sarà Jud Charlton in “Charles Dickens’ a (one-man) Christmas Carol”, spettacolo in inglese per la regia di Paolo Serra.

Attraverso la voce di Charles Dickens, assistiamo all’onirico viaggio nel passato, presente e futuro di Scrooge. Nella speranza che il Natale gli porti in dono una seconda opportunità, il ricco ma miserabile uomo d’affari, dovrà fare i conti con i suoi fantasmi. Ispirato alle pubbliche letture di Charles Dickens, questo monologo si propone di riscoprire l’originale interpretazione di “A Christmas Carol”, che lo stesso autore portò in scena nei teatri d’Europa e Stati Uniti.

“Siamo contenti di avere di nuovo con noi Jud Charlton – dice Sara Damonte, direttore artistico del Sipario Strappato – che viene da Londra apposta per questo spettacolo. È una bella possibilità di incontro soprattutto per i ragazzi delle scuole, uno spettacolo che unisce l’utile e il dilettevole”.

Il biglietto costa 12 euro, ridotto 10 euro. Sono disponibili abbonamenti a 5, 10 e 20 spettacoli.

Info e prenotazioni: 339 6539121