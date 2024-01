Joy Cadenasso presenta "Marcio Pepe" nello spettacolo musicale e letterario "Only Love"

Associazione Musicamica, con la direzione artistica di Giovanna Savino, ha un nuovo appuntamento in calendario, organizzato in collaborazione con RGB Produzioni. Questa volta la proposta fa sposare musica e libri assieme. Si chiama “Only Love” l’evento pomeridiano al Grand Hotel Savoia, domenica 28 gennaio alle ore 16, dove i sentimenti saranno i protagonisti dell’intero incontro.

Joy Cadenasso torna dopo lo splendido anno di “Sognando con Joy”, con un nuovo spettacolo. E con una formula simile anche questa volta unisce musica e libri. Reduce da varie date con il primo romanzo “La lista dei sogni”, ora è il momento di un racconto per bambini. In “Only Love” insieme a Bruno Santoro eseguirà dal vivo brani originali da loro scritti e altri conosciuti, fra i più belli ed emozionanti, quelli che smuovono vari tipi di sentimenti come l’amore, l’amicizia, l’affetto…etc..

Fra una canzone e l’altra Joy, in dialogo con il presentatore Claudio Gambaro, presenterà il nuovo libro “Le avventure di Marcio Pepe - Casa dolce casa”, primo capitolo di una serie, e leggerà alcuni estratti. Il racconto, illustrato da Joy, si ispira a storie vere e ad un gatto realmente esistito che viveva per strada, ma che ha scelto lei e da quel giorno non l’ha più lasciata. Pepe oggi non c’è più, e l’autrice ha voluto ricordarlo e renderlo immortale attraverso questo libro simpatico, divertente e anche educativo, nel quale vengono descritte alcune delle avventure vissute insieme.

Il libro "Le avventure di Marcio Pepe" è anche stato scelto dai Lions di Genova per rendere felici i bambini di alcune case famiglia.

Joy Cadenasso commenta: “Sono grata a Giovanna per questa ennesima opportunità. Crede in me ogni volta, ogni cosa io le proponga, e questo mi lusinga immensamente. “Only love” è l’occasione per cantare, ma soprattutto è un evento che è stato costruito intorno alla presentazione del mio ultimo libro: Le avventure di Marcio Pepe - Casa dolce casa. Un libro che ha un significato importante, di vero amore. Ecco il perché del titolo dell’incontro. Chiunque abbia avuto o ha un animale sa di cosa sto parlando. Pepe per me è stato speciale, è arrivato in un momento particolare della mia vita ed è rimasto fino alla fine. Non passa giorno che io pensi a lui o non pronunci il suo nome. Ho scritto questo racconto perché potesse continuare a vivere, e ogni bambino che lo leggerà potrà ricevere un po’ della magia di Pepe, che è stato il mio più grande aMicio”.

A completare il pomeriggio musicale e letterario ci sarà anche l’amico e poeta Guido Mazzoni che avrà l’opportunità di parlare del suo ultimo libro, la raccolta di poesie “Di nuovo in viaggio”. E alla fine dello spettacolo Joy sarà disponibile per intrattenersi con chi vorrà per due chiacchiere, insieme alle copie dei suoi libri. A presentare, ancora una volta, l'amico giornalista e conduttore radio televisivo Claudio Gambaro.

Ingresso a offerta libera in favore di Associazione Musicamica



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via whatsapp al numero 339 653 1632.



https://www.giovannasavino.it



Cerca l'autrice sui social --> Joy Cadenasso:

Facebook -> @joycadenasso / Instagram -> @giorgiacadenasso84