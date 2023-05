Joy Cadenasso a Genova nello spettacolo "Sognando con Joy"

Ispirato al primo romanzo di Joy Cadenasso "La lista dei sogni - Per non dimenticare chi siamo", “Sognando con Joy” è uno spettacolo musicale dove arti diverse si fondono l'una con l'altra. Musica, recitazione e poesia danno vita ad un'atmosfera sognante dove l'autrice canta, si racconta e presenta in maniera nuova il suo libro che prende vita sulla scena. Seguendo un percorso fiabesco l'evento si sviluppa alternando esecuzioni musicali, recitazioni ispirate al romanzo, poesie e racconti. Un programma emozionante che porta lo spettatore a sognare esso stesso, immedesimandosi tra le pagine anche grazie alla musica coinvolgente scelta fra brani conosciuti legati al mondo dei sogni e altri scritti dalla stessa autrice. Ad arricchire la scena e l’atmosfera dello spettacolo verranno letti ed interpretati alcuni estratti dal romanzo e poesie scritte appositamente per questo evento.

Copertina e immagini del libro sono illustrate da Joy Cadenasso. Il programma musicale si svilupperà tra alcuni brani scritti dall’autrice insieme a Bruno Santoro (come “Breakin’ down” e “For a while”), a brani famosi legati alla sfera romantica e sognante della musica internazionale (come “What a wonderful world”, “On my own” e altre). Da Nikka Costa a Eva Cassidy fino alla più classica Doris Day.

Domenica 28 maggio ore 16.00

Sala Royale del Grand Hotel Savoia

Via Arsenale di Terra 5, 16126 - Genova

CON

Joy Cadenasso

(Cantante e autrice)

FANNO PARTE DELLO SPETTACOLO:

Bruno Santoro (cantante, arrangiatore)

Andrea Mastropasqua (chitarrista)

Luca Cevasco (attore)

Guido Mazzoni (poeta)

Presenta lo spettacolo Claudio Gambaro (conduttore radio-tv)

EVENTO ORGANIZZATO DA:

Associazione Musicamica e RGB Produzioni

Con la direzione artistica di Giovanna Savino

CON LA COLLABORAZIONE DI:

Grand Hotel Savoia

Maggiori informazioni

Ingresso a offerta libera in favore di Associazione Musicamica

Grand Hotel Savoia - Genova. Via Arsenale di Terra 5.

Prenotazione obbligatoria al numero 339 653 1632

Evento inserito nell’ambito di “Viaggio tra le note - I concerti del Grand Hotel Savoia”

Organizzato da Associazione Musicamica ed RGB Produzioni

Con la direzione artistica di Giovanna Savino

https://www.giovannasavino.it