Jova Beach Party 2022: lo show di Jovanotti arriva in Liguria (dopo la mareggiata del 2019)

Dopo il rinvio del 2019 causa mareggiata, appuntamento con il Jova Beach Party 2022 ad Albenga. Il concerto estivo di Jovanotti in Liguria è previsto domenica 17 luglio 2022 all'Ippodromo dei Fiori di Villanova d'Albenga (Strada per Ligo, 4; provincia di Savona), alle ore 15.

Nel 2019, a causa di una forte mareggiata che aveva eroso la spiaggia di Albenga, Jovanotti aveva rinunciato allo show in Liguria. Due anni dopo, con una nuova location, la cittadina del ponente ligure è pronta a ospitare la grande festa dell’estate (covid permettendo, e con rigide regole di sicurezza). Il debutto del Jova Beach Party 2022 è fissato a Lignano Sabbiadoro il 2 luglio; lo show colorato andrà poi in scena in altre 8 spiagge popolari italiane, un prato di montagna, un aeroporto e all'Ippodromo di Albenga -Villanova.

Dalle 13.30 partono le attività nelle varie aree realizzate in collaborazione con i partner, tutti uniti dallìobiettivo di sostenibilità e di condivisione di una giornata di festa: "si potrà prendere il sole, cercare zone d'ombra, fare il bagno, farsi una doccia, giocare, bere e mangiare". Anche al Jova Beach Party a Villanova d'Albenga i palchi sono 3, con Jovanotti presente a partire dall’apertura delle porte.

Organizzazione di Duemilagrandieventi.