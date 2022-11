Jon Spencer & The Hitmakers in concerto a La Claque

Continua la collaborazione tra La Claque e Incadenza, che segna domenica 13 novembre la prima data con il concerto di Jon Spencer & The Hitmakers. Sul palco con Spencer, artista che, in oltre trent'anni di carriera, ha distrutto e ridisegnato le coordinate della moderna musica americana attraverso i dischi di Pussy Galore, Boss Hog, Blues Explosion ed Heavy Trash, la nuova backing band che lo ha accompagnato durante le registrazioni e il tour dell’esordio solista, di cui fanno parte Sam Coomes (ai synth), M. Sord (batteria) e Bob Bert, più volte ostinato compagno di ventura di Jon, impegnato a percuotere percussioni improvvisate e detriti vari.

Spencer torna con un nuovo album “Spencer gets it lit”, in cui il rocker porta la sua musica all’estremo, creando un cocktail ad alto voltaggio di eleganza futuristica, con electroboogie, pop art, chitarre buzz e batteria phaser. Attraverso sbalorditivi ritmi e suoni ultraterreni, sputa, ronza e seduce freneticamente in un’odissea oscura e danzante, che ci offre tredici torride canzoni sull’amore, la perdita, la lussuria e la vita. Solo un paio di tracce superano i tre minuti, per il resto queste hit immaginarie volano via in un sound fatto di blues scorticati, scarnificati, destrutturati, sciolti nell’acido del punk, arsi al sole del garage-rock, ricostruiti attraverso quelle scosse telluriche mai affievolite, nonostante gli eccessi di una vita e l’avanzare dell’età.

Un viaggio nel virtuoso percorso di un musicista che ha saputo rinvigorire il blues con graffiature punk e rock'n'roll.