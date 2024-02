Il premio Pulitzer per la narrativa Jhumpa Lahiri a Palazzo Ducale per Genova Capitale del Libro

Il premio Pulitzer 2000 per la narrativa Jhumpa Lahiri sarà a Palazzo Ducale domenica 3 marzo alle ore 17:30 per l'incontro “Metamorfosi: trasformazioni linguistiche, geografiche e stilistiche”.

Jhumpa Lahiri è ambasciatrice d’eccezione di Genova Capitale italiana del Libro, di cui questo incontro è uno degli appuntamenti clou. Nata a Londra da genitori bengalesi e cresciuta negli Stati Uniti, ha insegnato a Princeton ed è attualmente direttrice del programma di scrittura creativa al Barnard College della Columbia University. Dal 2015, Lahiri ha scelto di adottare la lingua italiana per la realizzazione delle sue opere: una lingua che studia, ama e pratica durante i frequenti soggiorni a Roma. Il tema dell’incontro, Metamorfosi, nasce dalla celebre opera di Ovidio che Jhumpa Lahiri sta traducendo dal latino all’inglese.

Nei suoi scritti, caratterizzati da uno stile asciutto e da un’impronta fortemente autobiografica, indaga le contraddizioni delle identità culturali prodotte dall’immigrazione, coinvolte nel difficile processo di ibridazione dei modelli tradizionali dei paesi di origine con le realtà dei nuovi contesti di accoglienza come nella raccolta di racconti Interpreter of maladies, 1999 (trad.it. L’interprete dei malanni 2000), accolta con vasto consenso da pubblico e critica e vincitrice di numerosi premi tra cui il Pulitzer 2000 per la narrativa e il PEN/Hemingway award o in Unaccustomed earth (2008, trad.it. Una nuova terra, 2008), premiato con il Frank O’Connor international short story award e l’Asian American literary award e nel suo primo romanzo, The namesake (2003), da cui Mira Nair ha tratto il film omonimo (Il destino del nome, 2007). Tra i suoi libri più recenti, In altre parole (2015), selezione dei racconti scritti in lingua italiana per la rivista Internazionale, il romanzo Dove mi trovo (2018), il primo scritto in italiano; Il quaderno di Nerina (2021). L’ultimo libro scritto in italiano si intitola Racconti Romani ed è stato pubblicato nel 2022 da Guanda, editrice di tutte le opere dell’autrice.

Introduce e modera Ester Armanino, scrittrice e architetto genovese. Esordisce nel 2011 con Storia naturale di una famiglia (Einaudi), romanzo vincitore di diversi premi. Seguono L’arca (Einaudi, 2016), l’albo illustrato per bambini Una balena va in montagna (Salani, 2019), e Contare le sedie (Einaudi, 2021). Con Emilia Marasco anima, da oltre un decennio, le attività di Officina Letteraria.

Letture di Silvia Pellizza.

Ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

