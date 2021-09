A Genova Jeans il Paganini Rock di GnuQuartet

Genova Jeans è la manifestazione in programma a Genova fino a lunedì 6 settembre, che porterà genovesi e turisti alla scoperta dei tanti percorsi del jeans, il tessuto nato proprio a ‘Zena’.

Tra i tanti eventi - le conferenze in Biblioteca, le vetrine in cui espone il marchio Diesel, il ritratto di Giuseppe Garibaldi e i jeans dei Mille al Museo Risorgimentale, ArteJeans, ecc. - anche tanta buona musica. Il 6 settembre, a chiudere Genova Jeans, sarà il concerto di GnuQuartet dalle 19.30 in Piazza del Campo.

Il quartetto proporrà “Paganini - The Rock Album”, dedicato alla creatività e alla figura umana e artistica di Niccolò Paganini. Un omaggio degli Gnu alla musica e alla figura umana ed artistica di Paganini, inarrivabile atleta delle quattro corde, meraviglia della natura, tenebroso personaggio pubblico che ha segnato la storia dell’800 musicale come nessun altro. I Capricci e le sonate per chitarra e violino nei concerti dei 4 liguri perdono i connotati virtuosi e le garbate dialogiche ottocentesche rivelando l'anima più energica e semplice.

Un lavoro originale e curioso, lontano dagli stereotipi e dalle semplificazioni, un azzardo, un gioco pieno di rispetto e di affetto per la prima rockstar di tutti i tempi.

Gli GnuQuartet sono: Stefano Cabrera (violoncello), Roberto Izzo (violino), Francesca Rapetti (flauto) e Raffaele Rebaudengo (viola).

Biglietti su Genova City Pass: Intero 8 Euro/ Carnet 15 Euro. ?Ridotto 5 Euro (14-24 anni) / Carnet 10 Euro. Sotto i 13 anni gratuito

