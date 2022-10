"Jazzando inGenova", gli eventi della settimana

“Jazzando inGenova”, rassegna promossa da Gezmataz e Assoartisti Confesercenti per portare musica e cultura in ogni angolo della città, entra nella sua quarta settimana con il concerto gratuito della Ryokaku No Orchestra, giovedì 6 ottobre alle ore 18 in via Piombino, a Certosa. Nato come esperienza di studio del repertorio jazz, il progetto si è evoluto in musica dal vivo orientata verso il linguaggio modale, pur mantenendo le proprie radici nella tradizione. La formazione è composta da Simone Magioncalda alla chitarra elettrica, Zeno De Marco al pianoforte, Simone Seminerio al basso elettrico e Edoardo Speranza alla batteria. In occasione del concerto di giovedì a Certosa, il gruppo si avvarrà anche della partecipazione del sassofonista Stefano Mati.

Durante il concerto sarà inoltre possibile assistere all’esibizione di flair acrobatico del barman Luca Parcelli, docente Fiepet Lab, che proporrà al pubblico i suoi personalissimi mocktail, drink analcolici all’insegna della movida sostenibile.

Venerdì 7 ottobre alle 18, in via Borgo Incrociati, sono in programma il concerto gratuito di Giampaolo Casati, con il suo nuovo progetto Standard’s Time Quartet, e l’esibizione di live painting di Davide Di Donna. Sulla scena nazionale ed internazionale da ormai quarant’anni, Giampaolo Casati vanta molteplici collaborazioni prestigiose, da Carla Bley a Benny Golson e Don Braden, ed è docente di musica jazz presso il Conservatorio "Antonio Vivaldi" di Alessandria. Il concerto di venerdì riproporrà

l’epoca degli “standards” in una chiave assolutamente attuale e di facile fruizione anche per un pubblico non necessariamente esperto. Ad accompagnare Casati in questo viaggio musicale saranno Gianluca Tagliazucchi al pianoforte, Dino Cerruti al contrabbasso e Rodolfo Cervetto alla batteria.

Colonna portante della pittura genovese, vincitore dell'Art Battle italiana e secondo classificato ad Amsterdam all'Art Battle europea, Davide Di Donna ha fatto della pittura dal vivo uno dei suoi tratti distintivi. L’artista è membro del collettivo Pepita Ramone, associazione Arci nata nel 2018 con lo scopo di promuovere le arti visive, dall’illustrazione, alla pittura, alla fotografia, al fumetto a qualunque altra sua possibile forma. In quest’ottica, da un piccolo nucleo iniziale, si è formato nel tempo un collettivo di artisti eterogenei legati dallo stesso spirito di condivisione, collaborazione e curiosità. Maggiori informazioni sul sito www.pepitaramone.it e sui profili Facebook ed Instagram @pepitaramone.

La settimana si concude sabato 8 ottobre alle 18, con il concerto gratuito dei Bop Rebels in piazza Suppini, a Struppa. Il gruppo nasce da un’idea del trombonista Enrico Allavena – già nella band di Giuliano Palma & The Bluebeaters e con Willie Peyote – e del batterista Matteo Mammoliti che, a sua volta, vanta collaborazioni con Africa Unite, Tullio De Piscopo e Pino Daniele, tra gli altri. Completano la formazione Stefano Bergamaschi alla tromba, Francesco Negri al piano e Pietro Martinelli al contrabbasso. Lo spettacolo ripercorrerà le sonorità e le suggestioni del periodo Hard Bop, un microcosmo costellato di armonie blues, ritmi africani ed eleganza esotica, tra composizioni originali e brani di Freddie Hubburd, Curtis Fuller, Hank Mobley, Shelley Manne e di Tullio De Piscopo.

In caso di allerta meteo gli eventi saranno da considerarsi annullati e rimandati a data da destinarsi.