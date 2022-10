"Jazzando inGenova", gli eventi del fine settimana

Prosegue “Jazzando inGenova”, la rassegna di musica e cultura diffusa promossa da Gezmataz e Assoartisti Confesercenti. Giovedì 13 ottobre giornata particolarmente intensa: alle ore 18, in piazza dell'Olmo a Molassana, è infatti previsto il concerto gratuito di Claudia Sanguineti, accompagnata al piano da Fabio Vernizzi, che sarà preceduto, già alle 16:30 dal laboratorio a cura del Teatro dell’Ortica, e accompagnato dall’esibizione di flair acrobatico e dalla preparazione di mocktail analcolici da parte del docente Fiepet Lab Luca Parcelli.

Nel dettaglio, quanto proposto dal Teatro dell’Ortica dalle 16:30 alle 17:45 sarà un’azione teatrale partecipata sul tema della periferia. «L'idea – spiega il direttore artistico Giancarlo Mariottini – è quella di mettere in scena una piazza da vivere e da rivivere, uno spazio in cui incontrarsi, stare insieme, divertirsi, costruire. Un teatro semplice ma vero, emozionante ma alla portata di ognuno, per immaginare e creare aperture, per rivedere in una chiave inedita il contesto spaziale e umano della periferia».

A seguire, il concerto del duo Sanguineti Vernizzi. Diplomata in musicoterapia e laureata in jazz al Conservatorio Paganini di Genova, la cantante Claudia Sanguineti calca le scene da circa trent’anni, spaziando con naturalezza tra jazz, pop, etno e musica leggera e collaborando con svariati musicisti, tra i quali Francis Bebey, Gnawa, Engleschien, Marco Tindiglia, Jimmy Weinstein, Dennis Irwin, Anna Sini e Nives Riggio. Insieme allo stesso Vernizzi, Pietro Martinelli, Daviano Rotella e Stefano Guazzo compone la formazione del Klo’s Quintet, mentre nel 2021 ha cantato nella colonna sonora del film “Diabolik” dei Manetti Bros, interpretato da Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea.

Anche Fabio Vernizzi è diplomato al Conservatorio Paganini, naturalmente in pianoforte. Vanta una discografia da solista e un’attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo, da Tokyo a Rio de Janeiro, da Atene a Parigi e Bruxelles. Tra le innumerevoli collaborazioni si segnalano quelle con Andy Sheppard, Tullio De Piscopo, Antonella Ruggiero, Gino Paoli, Bruno Lauzi, Giampiero Alloisio, e i Birkin Tree. Tra i principali riconoscimenti ottenuti anche il Premio assoluto nel Concorso internazionale di composizione Fidelio del 2017, con un brano selezionato tra 263 opere di 137 musicisti provenienti da 37 diversi paesi. Attualmente, infine, partecipa al progetto “Maestrale” assieme a Filippo Gambetta e Sergio Caputo, con i quali si è esibito all’ultima dizione del Gezmataz Festival & Workshop.

Venerdì 14 ottobre alle 18 in piazza Sopranis, nel quartiere di San Teodoro, è di scena il concerto gratuito del Trio Pavlov, erede di una tradizione dal vivo di musicisti che hanno incrociato gli strumenti con attori della scena folk, blues e rock and roll e che esplorano, ora, anche la dimensione del brano originale, traendo aspirazione dalla musica afroamericana. Massimo Berri, chitarra e voce, è il leader e autore dei brani; Alberto Valgimigli il bassista e Nicola Martinelli il batterista. Avendo condiviso la storica formazione musicale degli Smarrons nella Genova degli anni '90, militato nella Paolo Bonfanti Band e condiviso il palco con molti musicisti della scena blues, Martinelli e Berri hanno in comune un percorso musicale trentennale. La band propone musica rock blues inglese e americana, brani classici e originali tratti in parte dall'album "Pavlov's pet", registrato nel 2019 allo studio El Fish di Genova con la produzione artistica di Paolo Bonfanti. Alberto Valgimigli è un solido bassista che padroneggia linguaggi pop rock soul e rithm 'n blues.

La settimana si conclude sabato 15 ottobre in largo Gozzano, a Sampierdarena, con i 20 Strings e la mostra della pittrice Anna Cervetto del collettivo Pepita Ramone. Tra i migliori musicisti jazz manouche del panorama torinese, i 20 Strings raggiungono proprio in questo autunno il traguardo dei dieci anni di attività: sono composti da Mauri Mazzeo, fondatore e chitarra solista, Andrea Garombo al contrabbasso e Alberto Palazzi alla chitarra ritmica. Il sound caldo e multiculturale del Gypsy jazz unisce questi musicisti dalle variegate esperienze in un progetto con colori d’altri tempi che, tuttavia, non perde di vista lavoro degli artisti contemporanei. L’intenzione dei 20 Strings è quella di riproporre un genere raffinato ma al contempo divertente, caratterizzato dall’equilibrio tra melodia e virtuosismo, tra tempi sfrenati, lenti e ballabili, tra armonie tipicamente jazz e progressioni armoniche caratteristiche della musica zingara e dell’eredità di Django Reinhardt.

Parallelamente alla loro esibizione sarà inoltre possibile ammirare le opere di Anna Cervetto, art director, visual & content strategist ed illustratrice per passione, appartenente al collettivo Pepita Ramone, associazione nata per promuovere le arti visive, dall’illustrazione, alla pittura, alla fotografia, al fumetto a qualunque altra sua possibile forma. Maggiori informazioni su www.pepitaramone.it e sui profili Facebook ed Instagram @pepitaramone.

In caso di allerta meteo gli eventi saranno da considerarsi annullati e rimandati a data da destinarsi.