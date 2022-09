Jazzando inGenova, i concerti in programma nel weekend

Tornano, anche questa settimana, i concerti dal vivo di “Jazzando inGenova” e il primo appuntamento, come sempre, è per giovedì: il 29 settembre alle ore 18, in piazza Paolo da Novi, tocca al pianista e crooner Max Vigilante, accompagnato da Pietro Martinelli al contrabbasso e da Folco Fedele alla batteria.

Lo show, gratuito come tutti gli appuntamenti della rassegna a cura di Gezmataz e Assoartisti Confesercenti, trasporterà il pubblico nell’epoca d’oro del jazz, dei locali fumosi e hot. Il repertorio del trio si compone di brani di Ray Charles e Nat “King” Cole Trio, tocca il jazz ironico e cool di Mose Allison ed il blues dei bordelli di Kansas City di Jay McShann.

Lo stile di Max Vigilante mischia blues e swing con influenze be-bop. Vocalmente molto versatile, si ispira ai grandi crooner del passato come Frank Sinatra, Mel Tormé, Tony Bennett, Nat “King” Cole, ma anche a vocalist contemporanei come Mark Murphy, John Pizzarelli, Peter Cincotti. La sua voce tenorile gli consente di spaziare tra ballads e brani fast, grazie anche alla padronanza della tecnica dello scat singing. Nel corso della sua carriera, Vigilante si è esibito in tutto il mondo – da Zanzibar ad Oslo, da Berlino a Cancun –, ha lavorato come sideman per musicisti italiani e non solo e collaborato con bluesmen del calibro di Johnny Mars.

“Jazzando inGenova” proseguirà venerdì 30 settembre in piazza Rossetti con il RandomGez Trio (Paolo Granone alla batteria, Pier Paolo Beatrizotti al basso e Riccardo Petronio alla chitarra), una formazione molto eterogenea i cui membri si propongono di dare vita ad una contaminazione tra jazz, metal e punk. Parallelamente al concerto è prevista la mostra personale di Viviana Giovannini, appartenente al collettivo Pepita Ramone, che sarà a sua volta presente e protagonista di una sessione di live painting. Grafica, illustratrice, fumettista e artista genovese, la Giovannini ama sperimentare diverse tecniche e stili: predilige la figura femminile e atmosfere dai toni erotici, pur spaziando in diversi ambiti.

Sabato 1º ottobre, in piazza Pontedecimo, saliranno sul palco Ben & Daemah, quintetto di giovanissimi musicisti genovesi guidato da Benjamin Dello Strologo e Filippo Di Marco. L'idea nasce dal cantante Ben dello Strologo, in arte Ben, e dal tastierista Filippo di Marco, in arte Daemah, che, avendo già un progetto insieme, decidono di portare in acustico i pezzi da loro composti riarrangiandoli insieme al resto del gruppo, completato da Manuel Fadda alla batteria, Francesco Tarozzi al basso elettrico e Giovanni Pittaluga alla chitarra elettrica.

Le idee e le influenze dei ragazzi si uniscono nel creare arrangiamenti nuovi e moderni dei pezzi rap di Ben e Deamah, con influenze jazz, jazzy-funk e raggae-bop. Brani che verranno eseguiti con l'idea di sperimentare generi nuovi e di dialogare sul palco tramite la musica e gli strumenti, l'utilizzo del synth e dei nuovi suoni che le workstation audio digitali contemporanee mettono a disposizione.

"Jazzando InGenova" è una rassegna promossa dall'Associazione Gezmataz in collaborazione con Assoartisti Confesercenti ed il contributo di Comune di Genova e Ministero della Cultura – Dipartimento Spettacolo.