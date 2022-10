Gran finale per "Jazzando inGenova": gli appuntamenti del fine settimana

“Jazzando inGenova” entra nella sua tre giorni conclusiva giovedì 20 ottobre alle ore 18 in piazzale Parenzo con l’esibizione del Salvati Trio, naturalmente gratuita, come tutte le iniziative che hanno contraddistinto la manifestazione organizzata da Gezmataz e Assoartisti Confesercenti per portare la musica, e più in generale la cultura, in ogni quartiere di Genova.

Nato da pochi mesi, il gruppo è composto da Camillo Gemelli alla chitarra, Andrea Amato al contrabbasso ed Emanuele Salvati alla batteria. I tre ripropongono lo swing di grandi maestri come Duke Ellington, Sonny Rollins e Charlie Parker, presentato con calore e tanto ritmo.

Venerdì 21 ottobre dalle ore 18 via Sestri ospita il penultimo appuntamento: il concerto gratuito della Dabstep Jazz Band. Fondato nel 2018 dal trombettista genovese Simone Dabusti, accompagnato da Luca Terzolo al pianoforte, Emanuele Valente al contrabbasso e Matteo Pinna alla batteria, il gruppo si rifà al jazz mainstream e swing degli anni ‘40 e ‘50, omaggiando il sound di piccole formazioni come quelle di Louis Armstrong, Harry “Sweets” Edison, Count Basie e Duke Ellington. Nel 2020 la band ha pubblicato il suo primo EP, “Tall Cotton”, sul sito BandCamp.com.

Sabato 22 ottobre, in piazza Martinez, è previsto il gran finale. Protagonista dell’ultimo appuntamento, a partire dalle ore 18 e come sempre gratuito, sarà il trio Milanese Tarantino Cerruti: un viaggio nella storia del jazz tra brani famosissimi e altri meno conosciuti, attingendo ad un secolo di musica, con Loris Tarantino al piano, Dino Cerruti al contrabbasso e Carlo Milanese alla batteria. Filo conduttore, la sintesi di un linguaggio che ha vissuto numerosi cambiamenti e che ha visto tradizione e rivoluzione fondersi insieme, diventando così terreno fertile per un dialogo fra musicisti che si avvicendano, sostengono e interagiscono.

Il concerto sarà preceduto, dalle 16:30, dal laboratorio a cura del Teatro dell’Ortica che il direttore artistico, Giancarlo Mariottini, definisce «un’azione teatrale partecipata sul tema della periferia: l'idea – spiega– è quella di mettere in scena una piazza da vivere e da rivivere, uno spazio in cui incontrarsi, stare insieme, divertirsi, costruire. Un teatro semplice ma vero, emozionante ma alla portata di ognuno, per immaginare e creare aperture, per rivedere in una chiave inedita il contesto spaziale e umano della

periferia».

Durante il laboratorio ed il concerto gli spettatori potranno anche ammirare le opere di Danila Riedo – artista poliedrica appartenente al collettivo Pepita Ramone, che si esprime attraverso diverse tecniche e media, passando con grazia dall'illustrazione digitale alla pittura, fino al tatuaggio – e la mostra “Fotografare i luoghi e la musica: la cultura tangibile e intangibile”, con i migliori scatti del contest curato da Donato Aquaro, fotografo ufficiale di Jazzando inGenova, per tutta la durata della manifestazione.

"Jazzando InGenova" è una rassegna promossa dall'Associazione Gezmataz in collaborazione con Assoartisti Confesercenti ed il contributo di Comune di Genova e Ministero della Cultura – Dipartimento Spettacolo.