"Jazz in Wonderland" al Count Basie: dai classici Disney a “La pantera rosa”, la musica delle grandi favole del cinema

Il Count Basie Jazz Club è stato chiuso per più di 580 giorni. L'ultimo concerto dal vivo al club è stato fatto il 23 febbraio 2020. Finalmente riapriranno le porte del Club e sarà di nuovo magia di note ed incontri.

Si riaprirà il club con un concerto che fa parte di un festival. Il Count Basie Jazz Club infatti partecipa insieme a 23 jazz club italiani alla prima edizione di ItaClub Jazz Festival, iniziativa dall'8 al 15 ottobre, promossa dall'Italia Jazz Club, che ci coinvolgerà con 3 eventi: un concerto, una masterclass e una conferenza.

Jazz in Wonderland è il primo concerto. Dai classici Disney a “La pantera rosa”, un viaggio nella musica delle grandi favole del cinema che tutti abbiamo amato, raccontate con la finezza e il divertissment del jazz.

L’estro della chitarra “storica” di Sandro Gibellini incontra l’ardore del sax di Stefano Riggi in questo spettacolo speciale: non un semplice tributo, ma un concerto di tecnica e creatività che sollecita le melodie celebri a diventare jazz, riuscendoci in maniera sorprendente e mai banale.

Completano la formazione Marco Micheli al contrabbasso e Luigi Bonafede alla batteria, una sezione ritimica solida e affiatata che supporta vigorosamente il repertorio del quartetto.

Solo 30 posti con distanziamento. Ingresso 30 euro comprensivo di tessera Arci.

La prenotazione è obbligatoria e va fatta compilando il form sul sito.

Se, dopo aver prenotato, ci si trovasse nell'impossibilità di venire, bisogna avvisare inviando una mail o telefonando al 345 2650347.

In conformità al decreto.legge 105 del 23/07/2021 si potrà accedere ai concerti solo presentando il Green Pass o il risultato negativo di un tampone con validità 48 ore.

All'interno del Club saranno rispettate le norme anticontagio.

Apertura del Club al pubblico: ore 20,30. Si consiglia ai partecipanti di arrivare alle 20.30 per non creare assembramenti e per facilitare i volontari nelle attività di prevenzione e controllo.

Inizio concerto ore 21.

