“Jazz Vibes”: concerto del Trio Esperanto in favore della Comunità di Sant'Egidio

Domenica 16 maggio, alle ore 20, il Trio Esperanto regalerà “Jazz Vibes” per una buona causa: Rodolfo Cervetto, Riccardo Barbera e Luca Falomi si esibiranno nel chiostro della Basilica dell'Annunziata del Vastato a Genova, per una serata di musica e solidarietà. Nella cornice suggestiva del chiostro risuonerà musica strumentale d’autore nella quale, come nella lingua Esperanto, s’incontreranno idiomi differenti, dal jazz alla world music passando per la musica sperimentale e quella d’avanguardia.

La serata sosterrà le iniziative di solidarietà promosse dalla Comunità di Sant'Egidio a favore dei bambini e degli adolescenti delle periferie di Genova. L'estate infatti rappresenta per molti di loro un tempo vuoto, vissuto spesso in contesti di marginalità e di violenza. Per questo, anche quest'estate, i giovani volontari di Sant'Egidio realizzeranno vacanze, laboratori e attività, sostenendo più di 400 bambini e ragazzi genovesi a rischio povertà educativa.

Il concerto sarà accompagnato da un apericena.

È necessaria la prenotazione (tramite messaggio o whatsapp) al numero 340 9054415.

Per l'ingresso, offerta libera a partire da 30 euro.