Jazz e Superbarocco si incontrano in due concerti al Ducale

Jazz e Barocco si incontrano nell’ambito degli eventi collaterali alla mostra “Progetto Superbarocco – La forma della meraviglia”, attualmente in corso nell’Appartamento e Cappella del Doge a Palazzo Ducale. La Fondazione De Ferrari organizza infatti la minirassegna in due serate “Il Barocco è come il Jazz: follia e Improvvisazione”, con due concerti dedicati agli interessanti incroci tra jazz e musica barocca.

Martedì 21 giugno 2022 ore 20:30, Sala del Minor Consiglio: Invenzioni a due voci. Echi della letteratura barocca nel repertorio jazzistico

Renata Ghiso, voce cantante e recitante - Ines Aliprandi, pianoforte e voce cantante - Enzo Cioffi, batteria

Lo spettacolo propone esecuzioni musicali di brani rappresentativi del linguaggio musicale afroamericano (il blues, l'anatole, l'idioma bebop...), posti in relazione con elementi salienti dell'arte e della letteratura del diciassettesimo secolo quali, ad esempio, le variazioni sul tema, l'improvvisazione, la spettacolarità... Sarà un breve viaggio, insomma, attraverso i secoli e le culture, un percorso tra Poesia e Musica, arti sorelle, ma anche tra Barocco e Jazz, stili apparentemente lontanissimi l’uno dall’altro nel tempo e nello spazio, in realtà apparentati dalla prassi improvvisativi e dalla grande libertà espressiva.



Mercoledì 22 giugno 2022 ore 20:30, Sala del Maggiore Consiglio: From Baroque to jazz. Rilettura in chiave jazz di grandi brani del repertorio barocco, da Handel a Bach, da Albinoni a Vivaldi.

Trio in Opera: Riccardo Arrighini, pianoforte; Giovanni Sanguineti, contrabbasso; Rodolfo Cervetto, batteria

Il concerto propone una appassionante rilettura in chiave jazz di capolavori dei grandi compositori barocchi: da Bach a Palestrina, da Handel a Vivaldi, temi celeberrimi verranno riproposti in una originale e inedita veste, una tessitura di ritmo e pulsazione jazzistica che, unita al pianismo lirico e passionale di Arrighini, darà una nuova veste ed un sound inedito e originale ad alcune tra le più belle melodie classiche di sempre.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.