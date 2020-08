Jazz&Saudade Experience, concerto in piazzetta a Portofino

Il Comune di Portofino presenta Jazz&Saudade Experience, concerto in piazzetta, domenica 16 agosto 2020 alle ore 21.

A suonare, Alfredo Ferrario al clarinetto, Fabrizio Cattaneo alla tromba, Alessandra Cabella voce, Bruno Sartore al piano, Fabrizio Ciacchella al contrabbasso e Matteo Pinna alla batteria.

L'ingresso è libero.

Il sestetto Jazz&Saudade Experience nasce dal piacere della condivisione di affermati musicisti da molto tempo attivi sulla scena jazzistica anche internazionale. Il clarinetto di Alfredo Ferrario e la tromba di Fabrizio Cattaneo non hanno certo bisogno di presentazioni: entrambi già enfant prodige, i due talentuosi artisti spesso si trovano invitati su palchi nazionali e internazionali, in trasmissioni televisive, in produzioni di film o nelle sale d’incisione, per liberare attraverso la magia delle loro note una non comune sensibilità e l’eccellenza del loro jazz.

Cultrice appassionata della lingua portoghese, Alessandra Cabella da anni approfondisce lo studio del fado e della bossa nova. Canta in diverse formazioni, dal più essenziale duo voce e contrabbasso a sestetti con più fiati e ritmica.

Polistrumentista fin dall’infanzia, Bruno Sartore si concentra soprattutto sul pianoforte: assai richiesto per la raffinatezza del suo tocco, ha suonato e suona con tutti i principali musicisti e gruppi della scena jazz ligure.

Fabrizio Ciacchella si è approcciato ventenne al jazz sia con corsi tradizionali, sia suonando per un anno come musicista di strada (e di metropolitana!) a Parigi, incrociando le sue note con quelle di giovani jazzisti americani ed europei. Sempre aggiornato nello studio con maestri e workshop internazionali, tiene regolarmente concerti nei jazz club e nei teatri.

Matteo Pinna, giovane e già solido batterista professionista, formatosi al Conservatorio di Genova, predilige il jazz, pur senza tralasciare svariati generi musicali che vanno dal rock al funk fino alle musiche di impronta est europea.