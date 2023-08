Torna l'appuntamento con la Jazz & Saudade Experience nella piazzetta di Portofino

Mercoledì 23 agosto alle 21 torna per il quarto anno consecutivo l’ormai tradizionale, imperdibile appuntamento musicale della band Jazz & Saudade Experience sotto le stelle della magica Piazzetta di Portofino nell’abbraccio del mare, del monte, del castello, delle tipiche case con i profili illuminati. Ingresso libero.

“Abrasileirados”, nuovo progetto musicale tutto verdeoro organizzato da Limelight Eventi Management per il Comune di Portofino, propone la grande musica poetica brasileira della band Jazz&Saudade Experience, consolidata formazione di artisti nata attorno alle ricerche condotte dalla cantante Alessandra Cabella nell’ambito musicale lusofono.

La ricerca e la storia

Gli artisti del quintetto “ABRASILEIRADOS” ricreano le atmosfere della musica popolare brasiliana con una cura filologica della pronuncia sia musicale, sia linguistica e un’accurata ricerca sui testi poetici, divenuti tappe iconiche nella storia della musica e della vita non solo carioca e bahiana,

ma mondiale. Non si tratta di semplici cover, ovvero brani ricalcati sulle versioni più famose, né di riproposizioni di canzoni di bossa nova come può capitare di ascoltare nei concerti di jazz, filtrati attraverso l’estetica di quest’ultimo genere, bensì di rivisitazioni profondamente rispettose dei canoni della música popular brasileira (MPB) ed evocative del contesto di origine, attraverso un approfondito studio storico ed etno-sociale e il racconto di storie e aneddoti legati non solo alle figure straordinarie che hanno composto e interpretato questa musica immortale, ma anche alla genesi dei singoli brani, i cui testi sono spesso autentici componimenti poetici.

Il progetto riunisce affermati strumentisti attorno alla cantante Alessandra Cabella e ai suoi studi del contesto musicale di lingua portoghese, caratterizzati dall’approccio filologico che trae dalla professione principale di storico dell’arte presso il Ministero della Cultura. In duo col contrabbassista Fabrizio Ciacchella vengono curati gli arrangiamenti ispirati alla pura “brasilianitudine”, con l’intento di accompagnare l’ascoltatore in un percorso ideale alle radici della musica popolare brasiliana. Il concerto riprende spunti e suggestioni anche del loro recente viaggio di studio e approfondimento culturale in Brasile. Completano la band tre affermati musicisti di jazz con un debole per il samba e la bossa nova: la guest star Claudio Capurro, sassofonista di grandissimo talento ed esperienza, l’estroso e appassionato chitarrista Gioele Mazza e il versatile e fantasioso batterista Folco Fedele.