Nuovo appuntamento con “Il filo della storia” per la rassegna Jazz’n’breakfast alla Sala Mercato

Domenica 17 dicembre alla Sala Mercato, per la rassegna Jazz’n’breakfast, nuovo appuntamento con “Il filo della storia”, format che presenta un’armonica fusione tra reading, storytelling e musica e che vede la Sala Mercato completamente esaurita.

Un singolare live in cui la grande musica si intreccia con la narrazione senza soluzione di continuità. In oltre un secolo di vita il jazz è diventato un gigantesco mosaico di storie e personaggi che hanno accompagnato o ispirato i brani intramontabili presenti nella scaletta di uno straordinario quintetto formato da Simona Bondanza, Stefano Bergamaschi, Luca Falomi, Riccardo Barbera e Rodolfo Cervetto. Accanto a loro il giornalista Guido Festinese, critico musicale de Il Manifesto. A lui il compito di arricchire ogni esecuzione con gustosi aneddoti, leggende e curiosità sulla genesi di alcuni brani e sulla vita dei loro autori. Storie buffe, storie d’amore, storie di successo o di riscatto, che vengono accompagnate dagli scatti fotografici di Maurizio Logiacco.

A tutto ciò si potranno unire come sempre cappuccino e focaccia oppure, a seconda del gusto, espresso e brioches, da gustarsi nel rinnovato bar del Teatro Modena, ispirato ai caffè letterari. In concomitanza con “Il filo della storia 2” ci sarà il workshop musicale “Tutti giù per terra” nel quale i bambini a partire dai 6 anni possono sperimentare l’interazione melodica e ritmica, il corpo in movimento e l’uso della voce attraverso il gioco, guidati dai musicisti Tina Omerzo, Ilaria Pastore e Olmo Anorve Manzano. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a giochiamo@teatronazionalegenova.it. I laboratori musicali fanno parte del progetto Share the vision, articolata serie di iniziative sostenute dal Ministero della Cultura e dal Comune di Genova nell’ambito delle attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città.

Tutti i concerti di Jazz’n’breakfast iniziano alle ore 10:30. La colazione in teatro è servita a partire dalle 9:30. Ingresso 8 euro (colazione + concerto).

La rassegna Jazz’n’breakfast è curata da Rodolfo Cervetto in collaborazione con Associazione Musicale Esperanto, Louisiana Jazz Club e promossa dal Teatro Nazionale di Genova con il sostegno del Centro Commerciale e Divertimenti Fiumara.