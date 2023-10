Torna Jazz’n’breakfast con colazione e concerto a teatro: apre Andrea Paganetto

Brani inediti, grandi classici e tesori nascosti, tanta buona musica suonata e cantata dal vivo senza basi né autotune. Torna Jazz’n’breakfast, la rassegna curata da Rodolfo Cervetto, con sei nuovi appuntamenti ricchi di groove e di gusto in cui unire il piacere di ascoltare ottimo jazz a quello di fare colazione in un bar ispirato agli storici caffè letterari.

Domenica 22 ottobre alle 10:30 nell’elegante cornice del Teatro Gustavo Modena suona il quartetto capitanato dalla tromba di Andrea Paganetto. Il talentuoso compositore ligure, che ha tra le sue influenze grandi solisti come Chet Baker, Ornette Coleman ed Enrico Rava, presenta il nuovo album “Ianua”. Così veniva chiamata Genova in antichità e, come il capoluogo ligure, il nuovo album di Paganetto è un disco multiculturale, aperto alle contaminazioni, con melodie di stampo mediorientale, latine e mediterranee caratterizzato da atmosfere intime. «É un viaggio nelle rivisitate sonorità del Mare Nostrum ma non solo – racconta lo stesso Paganetto – anche nell’illusione dell’esotismo e in quelle rotte navali che improvvisamente ti portano in luoghi sconosciuti. Un viaggio che abbiamo sottolineato con un suono il più possibile caldo e avvolgente anche nei momenti di maggiore libertà espressiva». Ianua è l’album che sta consacrando il trombettista come una delle figure più luminose del nuovo jazz e che viene eseguito integralmente insieme a Maurizio Brunod (chitarra), Marco Bellafiore (contrabbasso) e Rodolfo Cervetto (batteria).

Anno dopo anno la rassegna, che si svolge in collaborazione con Associazione Musicale Esperanto, Louisiana Jazz Club e con il sostegno del Centro Commerciale e Divertimenti Fiumara, è diventata uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati jazzisti genovesi e non solo. Anche in questa 9° edizione non mancheranno ospiti a sorpresa, grandi solisti ed affiatati ensemble, capaci di sprigionare tutta la loro energia e rendere unica l’atmosfera di ogni live. Dopo l’apertura del 22 ottobre Jazz’n’Breakfast presenta altri cinque appuntamenti (uno al mese) fino al prossimo marzo.

Domenica 12 novembre ci si sposta alla Sala Mercato. “Wind Tales” è un’ottima occasione per ascoltare Fabio Vernizzi, pianista dalla strabiliante tecnica e concertista di successo in tante capitali europee. Insieme a lui on stage il sassofono di Stefano Guazzo e la sezione ritmica formata da Riccardo Barbera (contrabbasso) e Rodolfo Cervetto (batteria). Il 17 dicembre torna quello che è un format molto apprezzato, un nuovo capitolo de “Il filo della storia”, armonica fusione di concerto, reading e storytelling con storie, aneddoti e leggende del jazz raccolte e raccontate dall’autorevole critico musicale Guido Festinese. Il primo appuntamento del nuovo anno è “Brasilian” (7 gennaio Teatro Modena) che ci porta al caldo dell’America latina con i ritmi soffusi e le sonorità brasiliane eseguite da un trio d’eccezione che accompagna la vocalist Francesca Aymar. Dalla bossanova si passa al jazz rock con “The rising sun” (11 febbraio Teatro Modena), il nuovo album di Fabrizio Savino in cui il chitarrista mescola sonorità fusion a fraseggi rock. A chiudere la rassegna è un nuovo capitolo del progetto “Naviganti e sognatori” (17 marzo Teatro Modena) con il trio formato da Luca Falomi, Max Trabucco, Alessandro Turchet ed un ospite eccellente come Daniele Di Bonaventura.

Da quest’anno, in concomitanza con i primi tre concerti (ottobre, novembre e dicembre), ci saranno i workshop musicali “Tutti giù per terra” nei quali i più piccoli sperimenteranno l’interazione melodica e ritmica, il corpo in movimento e l’uso della voce attraverso il gioco, insieme ai musicisti Tina Omerzo, Ilaria Pastore e Olmo Anorve Manzano. I laboratori musicali (come i primi tre concerti) fanno parte del progetto “Share the vision”, articolata serie di iniziative sostenute dal Ministero della Cultura e dal Comune di Genova nell’ambito delle attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città.

Tutti i concerti di Jazz’n’Breakfast iniziano alle ore 10:30. La colazione in teatro è servita a partire dalle 9:30. Ingresso 8 euro (colazione + concerto).

I biglietti sono in vendita presso le biglietterie del Teatro Nazionale di Genova e su teatronazionalegenova.it

La rassegna Jazz’n’breakfast è curata da Rodolfo Cervetto in collaborazione con Associazione Musicale Esperanto, Louisiana Jazz Club e promossa dal Teatro Nazionale di Genova con il sostegno del Centro Commerciale e Divertimenti Fiumara.