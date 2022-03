"Jazz in the Caruggi": concerto in piazza Embriaci con aperitivo

Per la seconda serata di "Jazz in the Caruggi" mercoledì 2 marzo alle ore 18 in piazza Embriaci è in programma il concerto a ingresso libero di Marco Tindiglia e Riccardo Barbera.

Il duo accompangerà gli spettatori all'interno di quel mondo musicale che viene definito “jazz europeo”: un marchio ricco di sonorità e influenze provenienti da culture di tutto il mondo, una sorta di world music che ha trovato una sua forte collocazione grazie alla casa discografica Ecm. I brani originali proposti nel concerto sono la prova che la connotazione europea non rispecchia l’identità multiculturale della musica jazz di oggi. Marco Tindiglia e Riccardo Barbera vantano collaborazioni prestigiose tra cui ricordiamo Trilok Gurtu, Andy Sheppard, Beppe Gambetta, Michel Benita.

"Jazz in the Caruggi" è un progetto promosso da Assoartisti Confesercenti con il contributo del Comune di Genova per la movida di qualità: è previsto un concerto al giorno, all'ora dell'aperitivo, ogni sera in una piazza diversa e sempre ad ingresso gratuito. Coinvolti nell'iniziativa quattro dei principali bar del centro storico – lo Scorretto e la Piccola Birreria Kowalsky di piazza Pollaiuoli, Lo Speziale di salita Embriaci e Zupp di piazza San Matteo – e due ristoranti: l'Enoteca Migone di piazza San Matteo e La Forchetta Curiosa di piazza Renato Negri.

Ogni sera i pubblici esercizi aderenti preparano uno speciale cocktail analcolico e servono i piatti della tradizione ligure, presentati dal giornalista e gastronomo Marco Benvenuto, mentre a Guido Festinese, critico musicale e docente al Conservatorio Paganini, compete la presentazione delle band.