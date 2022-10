Il grande jazz a colazione con “Jazz’n’breakfast” al Teatro Modena e alla Sala Mercato

Duetti inediti e nuovi arrangiamenti, intensi assoli e potenti ensemble, grandi classici e tesori nascosti eseguiti con una maestria tecnica sempre al servizio della espressività. Questo è lo spartito di ogni concerto di “Jazz’n’breakfast”, rassegna curata dal musicista Rodolfo Cervetto, che torna con sei nuovi appuntamenti tra la Sala Mercato e, per la prima volta, il Teatro Gustavo Modena a partire da domenica 23 ottobre. Ad accogliere il pubblico il foyer completamente rinnovato della Sala Mercato ed un bar ispirato agli storici caffè letterari.

Ad aprire la nuove edizione domenica 23 ottobre (ore 10:30) il Casati Burk Quartet. Sul palco della Sala Mercato saliranno Giampaolo Casati con la sua tromba, Dino Cerruti al contrabbasso e Rodolfo Cervetto alla batteria, insieme alla guest star Gregory Burk, uno dei più raffinati pianisti della scena mondiale. La scaletta prevede brani di grandi firme del jazz, reinterpretati con arrangiamenti originali e con ampio spazio per i magici assoli del pianista statunitense.

Domenica 27 novembre sul palco del Teatro Gustavo Modena due mondi sonori apparentemente lontani come la musica barocca e il jazz si accostano e formano una sorprendente amalgama grazie al Trio in Opera capitanato da Riccardo Arrighini, annoverato tra i migliori pianisti jazz italiani da Jazz Times, inserto del New York Times. Insieme a lui on stage Giovanni Sanguineti al contrabbasso e Rodolfo Cervetto alla batteria.

Il 18 dicembre si torna alla Sala Mercato per Blues Legacy. In scena, diretto da Claudio Lugo, Small Factory Ensemble un gruppo di musicisti ispirato agli organici dixieland del jazz di New Orleans, alle prese col repertorio di due signore del blues quali Bessie Smith e Billie Holiday. La rassegna prosegue nel 2023 con il progetto denominato Motus Laevus, protagonista del concerto del 15 gennaio al Teatro Gustavo Modena. Un live in cui coesistono strumenti antichi e moderni, acustici ed elettrici, world music e jazz contemporaneo.

Il 26 febbraio alla Sala Mercato il contrabbassista e compositore ligure Giovanni Sanguineti, insieme a Mario Zara (pianoforte) e Nicola Stranieri (batteria), presenta il suo nuovo album di inediti Remember the future mentre il gran finale della rassegna, il 26 marzo al Teatro Gustavo Modena, è affidato a Voices, in cui il Trio Esperanto formato da Luca Falomi, Riccardo Barbera e Rodolfo Cervetto accompagna due raffinate interpreti jazz come Emeralda Sciascia e Alessia Martegiani.

Tutti i concerti si svolgono la domenica e iniziano alle ore 10:30. La colazione in teatro è servita a partire dalle 9:30.

Ingresso 8 euro (colazione + concerto).

I biglietti sono in vendita presso le biglietterie del Teatro Nazionale di Genova e su teatronazionalegenova.it

La rassegna Jazz’n’breakfast è curata da Rodolfo Cervetto in collaborazione con Associazione Musicale Esperanto Louisiana Jazz Club e promossa dal Teatro Nazionale di Genova con il sostegno del Centro Commerciale e Divertimenti Fiumara.