“Janua, una porta aperta sul mare”, la mostra di Carolina Italiani al Galata Museo del Mare

Dal 22 settembre al 16 ottobre l’artista genovese Carolina Italiani espone i propri quadri presso il Galata Museo del Mare, nella mostra figurativa intitolata “Janua, una porta aperta sul mare”. Nelle circa quaranta opere esposte ricorre il tema di Genova e il mare. L’artista ripercorre la storia della propria formazione sulla sua interpretazione del paesaggio ligure e dell’eterno dialogo tra il mare e la sua città’. Acquerello, olio e pastello, le tecniche pittoriche con cui Carolina si esprime su carta e su tela. Genova e le sue atmosfere, il porto, le marine, la vela e il Circolo dello Yacht Club Italiano i soggetti delle opere esposte.

All’inaugurazione, mercoledì 21 settembre ore 18 ad ingresso libero, saranno presenti oltre che l’artista, Stefano Termanini che introdurrà la mostra, Nicoletta Viziano Presidente Mu.MA, Maurizio Daccà e Anna Dentoni rispettivamente Vicepresidente e Segretario Generale dell’Associazione Promotori Musei del Mare.

La mostra sarà visibile negli orari del Galata Museo del Mare, ovvero tutti i giorni dalla 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18).

Biografia

Carolina Italiani vive e lavora tra Genova e Venezia. Pittrice, illustratrice e grafica. Appassionata fin da bambina al disegno compie i suoi studi prima al Liceo Artistico Santa Dorotea di Genova, allieva di Luigi Sirotti e Paola Ginepri che le daranno un’impronta prettamente classica e tecnica della pittura “en plein air” ligure legata allo studio sulla luce e sul paesaggio, studi che perfezionerà diplomandosi all’Accademia Ligustica di Genova.

L’amore per la pittura legata al mare inizia nel 1992 quando si iscrive ai corsi di vela dello Yacht Club Italiano e sempre l’amore per il mare la porteranno a partecipare e a vincere per tre anni di fila il concorso di Pittura in occasione delle Regate della Coppa del Re di Spagna di vela a Maiorca. Dal 2010 collabora con la Galleria Arte Studio e con Art Commission Events di Palazzo Ducale. Risale all’ottobre del 2019 in occasione dei 150 anni della Giglio Bagnara s.p.a la realizzazione del “ Mezzaro Portu de Zena” iniziando così ad occuparsi della creazione di tessuti e di arte applicata.

Contemporaneamente alle esposizioni nella sua città, Carolina si esprime anche in diverse regioni italiane. Da Venezia sua seconda città, sia in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e in diverse collettive che la portano al di fuori dei confini nazionali. Dal 2018 è docente di Tecniche Artistiche ad Arca Formazione ed è presente sul Dizionario degli Artisti Liguri edito da De Ferrari.