"Miss Italia Superbox": evento speciale con Jack Savoretti alla Claque

Venerdi 17 maggio, in occasione dell’uscita del nuovo progetto discografico in italiano di Jack Savoretti “Miss Italia”, per Capitol Records Italy/Universal Music Italia, prima tappa a Genova di Miss Italia Superbox, special event che parte da La Claque. Un progetto inedito, una scatola magica da acquistare online entro il 14 maggio per vivere o regalare un'esperienza indimenticabile.

Miss Italia Box contiene, oltre al nuovo album, in formato sia CD che LP, alcuni gadget personalizzati a tema e un Pass riservato per una delle tre serate speciali in programma:

• 17 maggio @ GENOVA, La Claque dalle 19

• 18 maggio @ ROMA, OFF/OFF Theatre dalle 17

• 19 maggio @ BOLOGNA, Cantina Bentivoglio dalle 19

Tre eventi riservati a un pubblico limitato per incontrare Jack da vicino, conoscerlo meglio e assistere a un live intimo e coinvolgente, sulle note della sua chitarra e della sua voce ruvida, appassionata e struggente.

La serata di Genova partirà alle ore 19 con il ritrovo dei fans e proseguirà alle 19:30 con un'intervista one to one condotta da Claudio Cabona; dalle ore 20:30 Meet&Greet + firmacopie.

SuperBox Special Event

Euro 99,90 entro il 14 maggio solo online su https://teatrodellatosse.it/eventi/special-event-con-jack-savoretti/.