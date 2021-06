All'Uci Cinemas Fiumara arriva "Iyengar. Il maestro di yoga", dedicato a una delle più importanti personalità mondiali dello yoga

Il 21 giugno nelle multisale del circuito UCI Cinemas - compresa quella della Fiumara di Genova - arriva Iyengar. Il maestro di yoga, il film diretto da Jake Clennell e distribuito da Wanted che racconta la vita e soprattutto gli insegnamenti del maestro B.K.S Iyengar.

Iyengar, scomparso nel 2014 a 95 anni, è stato il maestro del regista, che in questo documentario racconta l’uomo, lo Yoga e il suo percorso da allievo. il film è incentrato sull’eredità di Iyengar e ne cattura i momenti più intimi, anche attraverso i dialoghi tra lo stesso maestro e sua nipote Abhijata, anche lei insegnate di yoga conosciuta in tutto il mondo. Ciò che traspare tra asana rigorose e interviste con studenti e insegnanti è la disciplina mentale e il focus spirituale che stanno alla base dell’approccio Iyengar.

Il costo del biglietto è 11 euro per l’intero e 9 euro per il ridotto.

In tutte le multisala UCI riaperte, sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff, come le nuove misure di distanziamento sociale che includono limitazioni nel numero di posti disponibili per ogni spettacolo e la garanzia di avere delle poltrone vuote tra gli spettatori. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...