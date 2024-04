La Compagnia Teatro d’Allarme porta in scena la commedia “I.T.U.D. (…e zü ægöa!)” al Teatro Govi

Domenica 14 aprile alle ore 15 la Compagnia Teatro d’Allarme porta in scena, al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova Bolzaneto, la commedia

“I.T.U.D. (…e zü ægöa!)” con la regia di Claudia Benzi.

“Impresa trasporti” di Umberto Morucchio è la prima commedia nella quale il gruppo si è cimentato, portandola in scena nell’adattamento “I.T.U.D. (…e zü ægöa!)” il 4 febbraio di quest’anno con notevole successo. Un inizio ambizioso data l’importanza del testo; una commedia in tre atti che Gilberto Govi e la sua Compagnia hanno rappresentato nei teatri italiani per molti anni con grande successo e nella quale la Compagnia Teatro d’Allarme si è cimentata con grande impegno. Il testo è stato adattato per undici interpreti da Pierpaolo Romairone ma la vicenda ha mantenuto in tutto e per tutto la sua struttura e quindi la sua carica di comicità.

È la storia di Annibale Bacigalupo, titolare di un’impresa di pompe funebri che purtroppo naviga nelle ben poco remunerative acque di un paesino

dell’entroterra genovese, ove la mortalità è pressoché nulla. Le vicende familiari e professionali dei Bacigalupo si svolgono fra una moglie, levatrice di professione, stufa di sostenere il peso economico della famiglia, una figlia che si innamora di un giovanotto il cui padre è superstizioso e un’unica occasione di guadagno per Annibale, che si rivelerà portatrice di guai. Paradossalmente è la morte, tema apparentemente lugubre, a fornire gli spunti comici che dall’inizio della commedia si susseguono fino a fare da sfondo ai divertenti equivoci del terzo atto.

La Compagnia Teatro d’Allarme è nata nel 2022 nel comune di Orero in Val Fontanabuona costituendo un insieme eterogeneo di undici elementi. Si va dagli attori professionisti, ai dilettanti, agli interpreti alla prima esperienza, percorrendo una larga porzione di Liguria che va dalla Baia del Silenzio al Golfo del Tigullio, alla Valle Scrivia passando per la Val Fontanabuona. La Compagnia ha debuttato nel 2024 al Teatro Comunale di Cicagna.

Biglietti

Biglietti da 12 a 14 € disponibili sul sito internet del Teatro Govi al link Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in:

(Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

(YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10