“L’Italia dei poeti. Un viaggio d’amore”: spettacolo di teatro canzone con Teatro Il Sipario Strappato e Antico Teatro Sacco

Sabato 29 luglio alle ore 17:30 in Piazza Don Gallo, Teatro Il Sipario Strappato e Antico Teatro Sacco sono i protagonisti di “L’Italia dei Poeti. Un viaggio d’amore”, uno spettacolo tra teatro e canzone, organizzato nell’ambito della rassegna “EXTRAMUSICA. PAROLE E CANZONI - Musica e teatro in “Campo”, a cura di viadelcampo29rosso, con il sostegno del Comune di Genova.

L’Italia dei poeti, spiega il regista Lazzaro Calcagno, è un viaggio tra le molte facce dell’amore, nel suo incanto e nel suo disincanto. Un viaggio affrontato con le poesie e le canzoni, a volte meno conosciute, di alcuni dei maggiori poeti italiani che hanno saputo descrivere al meglio sia in forma letteraria che musicale ogni aspetto di questo inesauribile e infinito mistero.

Paolo Conte è collegato a Eugenio Montale, Enzo Jannacci a Umberto Sala e Gabriele D’Annunzio, e Lucio Dalla con Vincenzo Cardarelli. Sono solo alcuni dei poeti che ci accompagnano in questo viaggio, che con le loro canzoni e le loro liriche hanno raccontato l’essere umano e le sue emozioni, dall’angoscia e la solitudine al senso del bello e l’amore. Ad accompagnare gli artisti, Matteo Troilo alla chitarra e voce, ed Enrico Bovone alle percussioni.

Viadelcampo29rosso è il fulcro di iniziative e di eventi anche sul territorio di cui funge da naturale presidio culturale e sociale nel cuore della “Città Vecchia” e che offre ai Genovesi e ai numerosi turisti che lo visitano, una full immersion nel Centro Storico della Superba culturalmente ricco di arte e storia che sono risorse uniche per la città.

Il festival “Parole e canzoni - Musica e teatro in "Campo" è organizzato da Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa sociale ONLUS con il sostegno del Comune di Genova e si svolge nel Sestiere di Prè, dove ha sede viadelcampo29rosso, che aderisce al Patto di Sussidiarietà del Centro Storico. Si ringrazia per il supporto logistico e la collaborazione Confcommercio Genova, CIV Banchi, L’Associazione Via del Campo e Caruggi e La Comunità di San Benedetto al Porto. Sponsor dell'iniziativa "Genova Città dei Festival": Gruppo Iren, Coop Liguria

tel.010.2474064

Facebook/viadelcampo29rosso

Evento FB https://fb.me/e/11UZPpsFQ

INGRESSO LIBERO

BIOGRAFIE

La compagnia del Teatro Il Sipario Strappato nasce nel 1993, di cui Lazzaro Calcagno è presidente e fondatore. Produce spettacoli teatrali e forma attori attraverso i corsi di recitazione. Condivide la concezione di teatro come canale per divulgare e sensibilizzare l’opinione pubblica, per aiutare gli artisti emergenti e per valorizzare il patrimonio culturale.

L’associazione dell’Antico Teatro Sacco nasce nel 2008 e i soci fondatori sono un piccolo gruppo di amici provenienti da varie esperienze teatrali, musicali e cinematografiche. Creano iniziative che rispecchiano i valori e le passioni legate alla rinascita del Teatro, coniugando il fascino della tradizione con una visione moderna e innovativa dello spettacolo.