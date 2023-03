L'Italia, il Nord Africa e il Mediterraneo allargato: ripartire dalla prossimità?

Il nuovo governo Meloni si sta caratterizzando per un certo attivismo nel “vicinato prossimo” Italiano: Balcani, Algeria, Libia, mentre l’attivismo italiano nel Sahel sembra essersi esaurito. C’è per caso una rivalutazione di come approcciare le dinamiche del cosiddetto “Mediterraneo Allargato” focalizzandosi sui paesi geograficamente più prossimi, e sperando che la loro influenza in altre aree – come per l’Algeria nel Sahel – possa anche rispondere ad altre esigenze di sicurezza per l’Italia?

