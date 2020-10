It.a.cà Festival a Sestri Levante, tra escursioni, pulizia spiagge e aperitivi

Un weekend dedicato al turismo responsabile a Sestri Levante, con It.a.cà, arrivato alla seconda edizione. L'appuntamento è nel comune di riviera sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre 2020.

Programma

SABATO 31 OTTOBRE

Ore 10 Trekking Urbano “La via delle chiese e dei palazzi”

In occasione della XVII giornata nazionale del trekking urbano “Com’è green la mia città”, tour alla scoperta di Sestri Levante, come un grande museo all’aperto fatto di chiese, ville e palazzi, per comprenderne la storia e la sua importanza in epoca medievale e moderna. L’itinerario si snoda tra le vie del centro storico: da Palazzo Fascie Rossi, sede dell’attuale museo cittadino, al lungomare, con il Villa Balbi, la chiesa di Santa Maria di Nazareth, diventata la chiesa principale al posto di San Nicolò dell’Isola, posta più in alto e di XII sec.; dal Palazzo Comunale e dalle case sull’istmo di importanti famiglie, come i Doria, i Bernabò, i Lena, al “caruggio”, con le sue caratteristiche facciate dipinte e i portali in ardesia; dal moderno palazzo che era dell’Avvocato Marcello Rizzi, oggi Dimora-Museo, alla torre dei Doganieri e alla preziosa chiesa di San Pietro in Vincoli, che aprirà eccezionalmente per l’occasione. Il cammino ripercorrerà poi la traccia di un antico percorso viario, fino alla chiesa di Santo Stefano del Ponte, anche questa di origine medievale.

Ore 13 Aperitivo in Baia del Silenzio

Focaccia, farinata, pesto e tanti piccoli assaggi accompagnati da vini locali per un’immersione nei sapori del territorio Ligure, il tutto nella magnifica cornice della Baia del Silenzio, nell’atrio di Palazzo Negrotto Cambiaso, celebre dimora storica di Sestri Levante.

Costo dell’aperitivo di Euro 10.

Evento con prenotazione obbligatoria entro le ore 15 di venerdì 30 ottobre telefonando al numero 0185 478 602 (è necessario indicare il nome/cognome/numero di telefono di ogni partecipante ). Massimo 30 partecipanti.

Ore 15.30 Pulizia Baia delle Favole in collaborazione con Puliamo il Mondo

Pulizia della spiaggia di Sant’Anna, in collaborazione con l’iniziativa “Puliamo il Mondo” e con la partecipazione della Nassa di Sestri Levante.

Ritrovo presso il parcheggio di Sant’Anna, distribuzione guanti e sacchetti a cura di Mediaterraneo Servizi. Evento aperto a tutti con prenotazione obbligatoria entro le ore 15 di venerdì 30 ottobre, su Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/122693516611

I primi 30 iscritti riceveranno gadget omaggio.

ore 17 Laboratorio “Semi e semini in viaggio” a cura di LabTer Tigullio

Un gioco per imparare a riconoscere i semi delle piante alimentari e capire che ciò che mangiamo è il frutto di una lunghissima storia di scambi culturali ed alimentari: dalla Mezzaluna Fertile all’Himalaya passando per le Americhe e l’Africa alla scoperta della biodiversità a tavola. L’attività di svolgerà presso la Biblioteca del Mare di Riva Trigoso, Via Benedetto Brin.

Laboratorio gratuito a cura di LabTer Tigullio. Dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni. Durata 1 ora circa. Prenotazione obbligatoria entro le ore 15.00 di venerdì 30 ottobre, su Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/122697089297

Massimo 10 partecipanti.

DOMENICA 1 NOVEMBRE

Ore 11 “Alla scoperta della biodiversità di Punta Manara” con Sentieri a Levante

Un tour naturalistico alla scoperta della biodiversità del territorio, verso una delle mete più famose e gettonate del territorio di Sestri Levante, la panoramica Punta Manara. Guidati dai volontari dell’Associazione di Sestri Levante, Sentieri a Levante, sarà possibile intraprendere l’affascinante trekking nella natura, alla portata di tutti, con un arrivo panoramico e mozzafiato a picco sul mare, dal quale sarà possibile godere di due panorami, Riva Trigoso e la Baia del Silenzio. Alcune panchine, poste in punti particolarmente panoramici, consentiranno di fare piacevoli soste offrendo posizioni ideali anche per picnic. A poche decine di minuti di cammino, si potrà giungere al bivacco Manara, chiamato anche “spianata del telegrafo”. Qui è presente l’antica torre di avvistamento diroccata.

Ritrovo e partenza dal Parco Nelson Mandela. Evento aperto a tutti con prenotazione obbligatoria entro le ore 13 di sabato 31 ottobre, su Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/122699201615

Massimo 30 partecipanti.

Ore 14.30 Pedalata “Prodotti della terra e del mare”

L’iniziativa proposta con la collaborazione dell’Associazione Fiab Vivinbici di Sestri Levante e Cantine Bisson, porterà i partecipanti alla scoperta dello stretto legame che intercorre tra la terra e il mare identificativo del territorio di Sestri Levante, attraversando la Città dei Due Mari fino alla frazione di Riva Trigoso, grazioso e tipico borgo marinaro ligure. La partenza è prevista presso il Teatro Arena Conchiglia, percorrendo la pista ciclabile cittadina fino a raggiungere la zona collinare di Sant’Anna. Il percorso continuerà fino al piccolo borgo di Renà, attraversata Riva Trigoso si arriverà all’azienda agricola Bisson Vini. Qui sarà possibile visitare le celebri Cantine Bisson e dugustarne il prezioso vino. Rientro presso il Teatro Arena Conchiglia previsto intorno alle ore 16.15.

Sarà possibile utilizzare la propria bicicletta oppure le e-bike (pedalata assistita) fornite gratuitamente da Mediaterraneo Servizi. Costo dell’iniziativa di Euro 9. Prenotazione obbligatoria entro le ore 15 di venerdì 30 ottobre telefonando al numero 0185 478 602 (è necessario indicare il nome/cognome/numero di telefono di ogni partecipante ).

Numero massimo di partecipanti: 15

