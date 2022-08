Armonie suggestive a Santa Margherita Ligure con “Irish Music Festival”

Torna a Santa Margherita Ligure l’appuntamento con “Irish Music Festival”, due giorni dedicati alla musica irlandese in piazza Caprera, nel cuore di questa bella perla del Tigullio. La manifestazione, promossa e sostenuta dal Comune di Santa Margherita Ligure, si avvale della direzione artistica dell’Associazione Culturale Corelli di Savona ed è inserita all’interno della rassegna regionale “Musica nei Castelli di Liguria”, giunta alla sua XXXII edizione.

Il Festival avrà inizio sabato 3 Settembre con i Caledonian Companion che presenteranno un concerto dal titolo “ Ancient music from Ireland & Scotland”. Il quartetto presenta un repertorio dedicato all’arpa irlandese, strumento presente dal lontano medioevo sia in Scozia sia in Irlanda. La tradizione ci racconta di leggendari arpisti che girarono queste terre del nord portando la loro musica ogni dove nelle antiche terre dei Celti. Un concerto accattivante ed evocativo, che presenta i diversi aspetti della tradizione di queste terre così evocative.

Si ascolteranno struggenti “Lament”, malinconiche “Arie” per arrivare sino all’allegro e ricco repertorio legato alla danza dove svettano al primo posto “ Jig & Reel”. La musica affonda la sua radice principalmente nei secoli XVII e XVIII conducendo l’ascoltatore alla scoperta di un universo musicale affascinante e sorprendente. I musicisti, importanti figure nel mondo della musica tradizionale e della musica antica in Italia, appartengono al gruppo Birkin Tree, la più importante band italiana di musica tradizionale irlandese, la quale vanta più di 3000 concerti in Italia, Irlanda e Europa.

Domenica 4 settembre sarà la volta di un altro quartetto: i Gadan in “Irish new trad quartet”. Gadan è il nuovo progetto creato da quattro musicisti esperti e conosciuti nella scena trad irlandese e folk/rock europea, con anni di tournée nei maggiori festival europei e statunitensi di musica tradizionale e contaminata. Un repertorio di grande impatto con un potente appeal live e un suono paragonabile ad band new-trad come Talisk, WeBanjo3, The East Pointers o Rura, ma con un'identità unica grazie ad anni di esperienza nella musica folk, dalla musica tradizionale irlandese e scozzese alla Appalachian & Old Time music, per non parlare del profondo legame con le ballate popolari regionali del Nord Italia.

Gadan esplora musicalmente e liricamente la profonda connessione tra persone emigrate da diverse parti d'Europa, come Irlanda e Italia, negli Stati Uniti, attraverso un approccio musicale rinvigorente e moderno. Due banjo – tenore & clawhammer – violino, mandolino, bouzouki e chitarra per un suono “solo corde” con un accenno di elettronica e guidato da un potente impulso ritmico.