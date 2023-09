Irish Music Festival a Santa Margherita: Trio Sangineto, Murty Ryan e Birkin Tree

Nel cuore del Golfo del Tigullio, a Santa Margherita Ligure, venerdì 8 e sabato 9 settembre torna l’appuntamento con “Irish Music Festival 9^ edizione”, due giorni dedicati alla musica irlandese in piazza Caprera. La manifestazione, promossa e sostenuta dal Comune di Santa Margherita Ligure, si avvale della direzione artistica dell’Associazione Culturale Corelli di Savona ed è inserita all’interno della rassegna regionale “Musica nei Castelli di Liguria”, giunta alla sua XXXIII edizione.

L’8 settembre nell’Oratorio di San Bernardo il TRIO SANGINETO proporrà “Le Grand Tour”, canti e incanti tra mediterraneo, alpi e lande celtiche. Il trio Sangineto è una formazione versatile e poliedrica che coniuga abilmente sonorità e armonie arcaiche con ritmi e arrangiamenti moderni che risentono di influenze provenienti da disparati generi musicali: il folk, la classica, il canto gregoriano, il musical, il pop e la musica celtica. In direzione di una compenetrazione di tutti questi generi nasce la sperimentazione musicale dell’Ensemble: a brani della tradizione irlandese, scozzese e bretone e italiana si alternano brani originali che riflettono l’eterogeneità delle esperienze musicali dei musicisti. Commistioni affascinanti e eclettiche interpretazioni caratterizzano uno dei gruppi emergenti più emozionante ed originale nel panorama italiano della musica celtica e world. Il connubio prezioso tra arpa, chitarra e salterio ad arco e il magico fondersi delle voci, le atmosfere sospese e sognanti, il tutto in un tripudio di vibrazioni che avvolgono nella loro intensa purezza.

Il 9 settembre “Song & music from Ireland” con MURTY RYAN & BIRKIN TREE. Murty Ryan è uno dei più importanti suonatori di irish button accordion in Irlanda. Originario del villaggio di Toor in Co. Tipperary, ha imparato il suo strumento dal grande suonatore di “box” Willie Fogarty di Nenagh. Ha ricevuto grande ispirazione musicale dall’ascolto e e dalla conoscenza di artisti del calibro del compianto Paddy O'Brien e Joe Burke. Si è trasferito nella città di Ennis nel 1996 dove ha iniziato una stabile collaborazione musicale con la grande violinista Siobhan Peoples, con la quale ha tenuto centinaia di

concerti in Irlanda, Europa e U.S.A . I Birkin Tree rappresentano una delle più importanti realtà musicali italiane nell'ambito della musica Irlandese. 40 anni di attività, migliaia di concerti in Italia, Irlanda, Europa e Canada, centinaia di passaggi radiofonici in tutto il mondo, numerosissime collaborazioni con i più rinomati musicisti irlandesi, 6 dischi di successo... una immensa passione per la musica irlandese.