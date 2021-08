L'Irish Music Festival approda a Santa Margherita Ligure

Si rinnova a Santa Margherita Ligure, l’appuntamento con “Irish Music Festival”, due giorni dedicati alla musica irlandese presso l’Anfiteatro Bindi, nel centro pulsante di questa bella perla del Tigullio. La manifestazione, promossa e sostenuta dal Comune di Santa Margherita Ligure, si avvale della direzione artistica dell’Associazione Culturale Corelli di Savona ed è inserita all’interno della rassegna regionale “Musica nei Castelli di Liguria”, giunta alla sua XXXI edizione.

Il Festival avrà inizio venerdì 3 settembre con la formazione dei Birkin Tree nella performance “Song & music from Ireland”. Il più importante gruppo italiano di musica irlandese, reduce dal concerto di successo tenuto nella prestigiosa rassegna “ I Concerti Del Quirinale”, da anni vanta diversi sodalizi artistici con alcuni tra i più conosciuti musicisti irlandesi, a conferma dell’impegno e della qualità musicale raggiunta dalla band in quasi 40 anni di attività, con più di duemila concerti tenuti in Italia, Irlanda ed altri paesi europei e 5 CD all’attivo: un'immensa passione per la musica irlandese.

Sabato 4 Settembre, l’anfiteatro ospiterà gli Inish Fail con “Irish Music and Song”. La band, vent'anni d'intensa attività e di esibizioni nei più diversi ambiti, è tra i più apprezzati gruppi folk del panorama italiano. Trasmettendo sempre energia e passione, ha conseguito numerosi consensi anche all'estero coinvolgendo importanti artisti irlandesi. La formazione nel corso degli anni è rimasta coerente al suo personale Sound, un mix vincente di tradizione ed innovazione. La band ha all’attivo cinque dischi.