Irene Grandi in concerto a Camogli con il tour estivo 2022 “IO in Blues”

La cantante toscana torna sulle scene portando nelle città italiane il nuovo tour 2022 “IO in Blues”. Come racconta il nome, l'evento sarà innanzitutto un omaggio al genere musicale del blues, alla base di tanti generi fortunati come jazz, rap, rock, funk. Domenica 11 settembre il tour farà tappa al Teatro Sociale di Camogli, nell'ambito del Festival della Comunicazione 2022.

Oltre ad alcuni brani della stessa Irene Grandi, riarrangiati in chiave blues, in scaletta sono previsti omaggi blues a grandi artisti come Otis Redding, Etta James, Tracy Chapman, Willie Dixon, ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti e Mina.

Queste le parole della cantante a presentazione del nuovo lavoro, che ha cominciato il suo giro per l'Italia il 29 giugno a Città di Castello:

“In questo tempo sospeso, difficile, smarrito, ho finalmente ritrovato l’ispirazione tornando alle radici. Da sempre il blues mi risuona dentro, mi emoziona e negli anni della mia formazione ha avuto un grande impatto sul mio mondo musicale e la mia voce. Nel lungo momento che ci ha tenuto lontani gli uni dagli altri, incerti sul futuro, sconvolti da tanti cambiamenti e rattristati dalla sorte dei più fragili, ho fatto molta fatica a trovare ispirazione e slancio, finché ho smesso di cercare qualcosa di nuovo e mi sono immersa in qualcosa che conoscevo, che amavo ma che da molto tempo non praticavo più. Ho voluto ricordare da dove vengo e ritornare appunto alle radici, sperando così di ritrovare anche io un maggiore radicamento e una nuova forza di reagire. Accettare anche la malinconia di questo lungo periodo drammatico che abbiamo vissuto, ascoltarla e cantarla. Perché il Blues? Perché il Blues è la radice, è la madre, e ti accoglie nelle sue grandi braccia”.

Photo Credits: ig@irenegrandiofficial