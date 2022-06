"Io sono Andromaca", una storia barocca presentata da Teatro Diacronico

Sabato 25 giugno alle ore 20 presso l'ex abbazia di San Bernardino del Carmine a Genova andrà in scena “Io sono Andromaca” uno spettacolo presentato da Teatro Diacronico, scritto e diretto da Deborah Carelli. Una storia barocca in cui vita e teatro si confondono nel destino di Marquise, una donna che da artista di strada arriverà per caso alla corte del Re Sole.

Il 1600 è il secolo della nascita del professionismo teatrale in tutta Europa, ed è anche il secolo in cui operano forse i tre più grandi scrittori di teatro: Molière, Lope de Vega e William Shakespeare. C'è un grande fermento creativo che unisce Francia e Italia soprattutto: le compagnie di teatro più simili a carrozzoni nomadi passano di corte in corte formando un innovativo linguaggio teatrale fatto di gesti e nuovi modi di comunicare. In uno di questi viaggi la famosa Compagnia dell'Illustre teatro di Molière fa tappa a Lione, ed è proprio qui che il destino di una sconosciuta di origine italiana cambia per sempre. “Io sono Andromaca” danza tra commedia e tragedia dipingendo un prezioso spaccato della vita delle attrici di quell'epoca.

Deborah Carelli regista e direttrice artistica di Teatro Diacronico afferma: “Questo spettacolo è il frutto di una grande ricerca storica che ha rivelato una figura femminile famosa all'epoca ma perduta nel tempo. La figura di Marquise, una delle attrici di punta della compagnia di Molière, è avvolta dal mistero: nata a Parigi, le sue origini italiane spaziano dalla Lombardia alla Liguria. Da qui il viaggio verso Lione e il salto alla Corte del Re Sole. Un'avventura affascinante che abbiamo voluto raccontare unendo verità storica a intensità emotiva, sottolineata da una location particolarmente suggestiva, come l'Ex Abbazia di San Bernardino al Carmine, che per l'occasione verrà illuminata solo da luci fievoli di candele. Gli spettatori saranno così avvolti dall'atmosfera lontana nel tempo”.

Tra gli artisti Sophie Lamour, artista poliedrica genovese nei panni di Therese Gorla detta Marquise e Alberto Cervelli nella doppia veste di Gros René, primo attore della compagnia e Molière. Il cast annovera il musicista Stefano Bertoli nei panni del Re Sole. I costumi dell' “Illustre Teatro” sono firmati da Giulia Danese costumista attiva in Liguria, di fama internazionale, che tra l'altro ha realizzato per Gerard Depardieu gli abiti di scena del film Creators-The Past.

Ad accogliere gli spettatori un percorso conoscitivo alla scoperta di alcuni aneddoti sulla vita di Marquise, sul teatro di Molière e la sua amicizia con Re Sole, accompagnati dagli scatti di DaruMa Photo e alcuni documenti dell'epoca.

Info e prenotazioni: tel. 340 4910024